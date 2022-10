Kremlin - 24.08.2022 Presidente Vladimir Putin





O presidente da Rússia, Vladimir Putin , estaria preparando suas forças armadas para fazer um teste nuclear na fronteira da Ucrânia, informou o jornal britânico The Times .

O periódico citou um relatório de inteligência enviado pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) aos Estados-membros, que alertou sobre as possíveis ações de Moscou.

Algumas fontes ouvidas pelo jornal declararam que um trem militar russo da divisão nuclear partiu para a Ucrânia, sendo que a unidade é responsável pelo armazenamento e manutenção das munições nucleares. O suposto teste poderá ocorrer no Mar Negro.

Já Andrew Futter, professor da Universidade de Leicester e especialista em armas atômicas, afirmou que a ação promovida pelos russos representa um alerta emitido por Putin ao Ocidente.





O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, declarou que Moscou não quer entrar na "retórica nuclear da mídia e dos políticos ocidentais".

Zelensky e CIA

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, ratificou a decisão que afirma a impossibilidade de negociar com seu homólogo russo, informou o Ukrainska Pravda.

Após a medida confirmada pelo mandatário ucraniano, Peskov declarou que o Kremlin "espera que Kiev mude de ideia" ou que "um novo presidente do país altere essa posição".

Enquanto isso, o diretor da CIA, Bill Burns, disse em entrevista à CBS que Putin pode ser "bastante perigoso e imprudente" se for encurralado.

