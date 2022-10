Reprodução/Ansa - 04.08.2022 Soldado na Central nuclear de Zaporizhzhia

A Rússia aprovou por unanimidade projetos de leis constitucionais sobre a aceitação de Repúblicas Populares de Donetsk e Lugansk (DPR, LPR) e as cidades de Kherson e Zaporozhye em seu território. Estas regiões pertenciam à Ucrânia . A decisão foi tomada através da Duma do Estado, que representa o legislativo da Federação Russa.

Segundo as leis, os residentes das novas entidades constituintes foram reconhecidos como russos em 30 de setembro, dia em que as regiões se juntaram à Rússia. Essa população tem ainda um mês para ajustar a documentação, enviando solicitações e prestando juramento como cidadãos russos.

Fronteiras

A DPR e a LPR continuarão sendo repúblicas, só que agora, da Rússia. Além disso, o russo será o idioma oficial. As regiões de Kherson e Zaporozhye também se juntarão à Rússia como entidades constituintes e continuarão sendo chamadas de "regiões".

As fronteiras das repúblicas e regiões serão as mesmas que “existiam no dia de sua criação e adesão à Rússia”, diz o documento. Os acordos internacionais especificam que suas fronteiras com outros países serão consideradas fronteiras estaduais da Rússia.

A transição durará entre o dia da adesão das novas regiões à Rússia até 1º de janeiro de 2026. Os cidadãos russos residentes nas regiões DPR, LPR, Zaporozhye e Kherson terão garantido o direito ao trabalho, segundo a Duma estatal. Além disso, serão reconhecidos documentos sobre a sua escolaridade e estado civil, bem como sobre o tempo de serviço e o direito a obter pensões e assistência social e médica.

Bombardeios se intensificam na Ucrânia

Os bombardeios russos se intensificaram depois que Moscou anexou ilegalmente as áreas ucranianas, segundo informou o jornal Le Monde de Paris. No nordeste da Ucrânia um comboio de evacuação de civis teria sofrido um ataque a bomba que resultou na morte de pelo menos 20 pessoas, incluindo crianças.

No sul, as forças russas são acusada de terem sequestrado efetuaram chefe usina nuclear da da Ucrânia, a maior da União Europeia. Esse é um momento importante no conflito, onde Putin acusa os Estados Unidos de 'orquestrar um plano para destruir a Rússia'.

As províncias de Donetsk e Lugansk, no leste da Ucrânia, já são parcialmente controladas por rebeldes pró-Rússia desde 2014, na esteira da anexação da Crimeia. Já os territórios de Kherson e Zaporozhye, no sul, foram invadidos pelas tropas de Moscou na guerra iniciada em 24 de fevereiro.

*Com informações de agências russas

