Divulgação O presidente do Cidadania, Roberto Freire

Roberto Freire , presidente do Cidadania , soltou um comunicado nesta segunda-feira (3) para manifestar apoio a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) contra Jair Bolsonaro (PL) no segundo turno da corrida presidencial. No primeiro turno, Freire fez parte da campanha de Simone Tebet (MDB), terceira colocada na disputa.



Roberto explicou que trabalhou para que a emedebista fosse eleita, mas não obteve sucesso. “Como presidente nacional do Cidadania, saúdo o processo democrático que culminou na ida de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro para o 2º turno das eleições presidenciais, que ocorreram de forma pacífica”, diz trecho da sua carta.

Freire deixou claro que a decisão dele não reflete a posição do seu partido. Porém, ele informou que enviou um pedido para que a sigla esteja ao lado do ex-presidente Lula no segundo turno.

“Informo ainda que encaminhei à Executiva Nacional, que se reúne nesta terça-feira, às 12h00, posicionamento a favor de que o partido declare apoio a Lula no 2º turno”, pontuou.

O posicionamento de Freire deve ser o mesmo da senadora Simone Tebet. A ex-candidata à Presidência da República informou que já escolheu o lado que estará no segundo turno, mas aguardaria uma definição do MDB para comunicar seu lado.

"Estaremos juntos no processo de segundo turno. Então Roberto, acelere a decisão do Cidadania, peço ao MDB que faça o mesmo e ao PSDB e Podemos que faça o mesmo. Só não esperem de mim, eu que tenho uma trajetória de vida de luta pelo país, não esperem de mim omissão, tomem logo a decisão, porque a minha já está tomada. Eu tenho um lado e vou me pronunciar no momento certo.", declarou Tebet na noite de ontem (2).

Simone Tebet ficou em terceiro lugar na corrida presidencial. Ela teve 4% dos votos, totalizando aproximadamente 5 milhões de votos pelo Brasil. Nas pesquisas eleitorais, ela aparecia em quarto, atrás de Ciro Gomes (PDT), que alcançou 3% na disputa.

Confira abaixo o comunicado abaixo:

Nota oficial

Como presidente nacional do Cidadania, saúdo o processo democrático que culminou na ida de Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro para o 2º turno das eleições presidenciais, que ocorreram de forma pacífica.

Contra a descrença de muitos, nossa candidata, Simone Tebet, cumpriu o papel de discutir o Brasil e as soluções para os problemas que afligem os brasileiros: fome, desemprego, inflação alta, estagnação econômica, entre outros.

Simone emerge como uma liderança nacional que terá voz ativa e participação nos processos decisórios que terão desenlace a partir desta terça-feira e se aprofundarão a partir de 31 de outubro de 2022. A Justiça Eleitoral e nossas instituições saem fortalecidas.

Informo ainda que encaminhei à Executiva Nacional, que se reúne nesta terça-feira, às 12h00, posicionamento a favor de que o partido declare apoio a Lula no 2º turno.

Roberto Freire

Presidente Nacional do Cidadania

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.