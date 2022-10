Divulgação: alesp Assembleia Legislativa de São Paulo

Os deputados estaduais por São Paulo foram eleitos neste domingo (2) para uma nova Legislatura na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), que tem início em 2023. O PL, PT e PSDB ganharam novos deputados e devem compor as maiores bancadas da Alesp no próximo mandato.

O União Brasil, PSB e Novo perderam cadeiras. As três maiores bancadas no parlamento paulista serão as do PL, com 19 deputados, do PT, com 18, e do PSDB , com 9.

O Partido Liberal (PL) desponta como o mais vitorioso. O partido de Bolsonaro passou de seis para 19 deputados estaduais eleitos ficando a frente do PT, que também aumentou seu número de cadeiras na casa.

A segunda maior bancada será composta pelo Partido dos Trabalhadores (PT). O partido de Lula ganhou oito novos deputados estaduais e passou de 10 deputados estaduais em 2018 para 18 em 2022, um deputado a menos que o PL.

Eduardo Suplicy (PT) foi quem recebeu mais votos no pleito estadual por São Paulo com 807.015 votos. Em seguida veio Carlos Giannazi (PSOL), com 276.811 e em terceiro, Paula da Bancada Feminista (PSOL), com 259.771.

O PSDB teve um dos seus piores desempenhos no estado de São Paulo nos últimos anos. A derrota do atual governador Rodrigo Garcia no primeiro turno para Tarísio e Haddad parece ter refletido também nas bases eleitorais do partido no interior do estado e na capital paulista.

Em 2014, o partido elegeu 22 deputados estaduais. O número de representantes caiu para oito em 2018 e nestas eleições em 2022 ganhou mais um, passando para 9 deputados estaduais, ficando com a terceira maior bancada da Casa.

O Partido Republicanos de Tarcísio de Freitas tinha tinha seis deputados estaduais em 2018 - a sigla ainda era o PRB que e agora ganhou duas novas cadeiras e representará oito cadeiras na Casa em 2022.

