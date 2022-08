Reprodução/PCB Sofia Manzano

A candidata a presidência da República pelo PCB, Sofia Manzano, iniciou hoje (16) à noite a sua campanha eleitoral com um encontro na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP).

Entre os temas debatidos estavam agronegócio, capital financeiro e reforma administrativa. A candidata reiterou as críticas contra a proposta legislativa que pretende cobrar mensalidades em universidades públicas.

Mais cedo, à tarde, Manzano deu uma entrevista para o site Diálogos do Sul. Sofia Manzano é professora e economista. As propostas da chapa abrangem revogação de reformas e de “toda a legislação neoliberal contrária aos interesses dos trabalhadores, da juventude e da população pobre”, o que inclui a Lei de Responsabilidade Fiscal do teto dos gastos.

A reforma tributária defendida pelo partido é “progressiva”, taxando lucros e dividendos, grandes fortunas, heranças e transações financeiras, além de isentar quem ganha até cinco salários mínimos da cobrança do Imposto de Renda.

Pelo calendário eleitoral, a partir desta terça-feira, os candidatos estão autorizados a fazer propaganda eleitoral na internet e comícios com aparelhagem de som. Já a veiculação de propaganda eleitoral no rádio e na televisão, do primeiro turno das eleições, começará no dia 26. O término será no dia 29 de setembro.

