As eleições de 2022 elegeram 513 deputados , entre nomes já conhecidos que permaneceram no cargo e outros novos, que foram eleitos pela primeira vez.

Com 99 deputados eleitos neste domingo, o Partido Liberal (PL) terá a maior bancada da Câmara dos Deputados em 2023. O partido teve um aumento de 23 congressistas em comparação à bancada atual. Com isso, a legenda continua levando a maior fatia do Fundo Partidário, como é previsto na Cláusula de Desempenho.

O Partido dos Trabalhadores (PT) e os partidos à esquerda conseguiram 138 cadeiras. A federação do partido de Lula conseguiu eleger 79 deputados, uma alta de 3 cadeiras em comparação com a soma que tinham PT, PC do B e PV antes.

Outros partidos da coligação de 10 legendas que apoiam o petista, somados com o PDT, obtiveram 59 vagas. Com isso, a base de apoio direta de Lula, caso eleito, será de 138 deputados.

Veja abaixo a distribuição de cadeiras entre os partidos na Câmara desde 2018:

O PTB elegeu apenas 1 de seus candidatos e, com isso, sera o partido com menor representatividade na Câmara em 2023. A sigla era maior apenas que a Rede.

