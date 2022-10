Reprodução/YouTube-PT Lula discursa após resultados do primeiro turno das eleições 2022

O ex-presidente Lula, que vai disputar o segundo turno das eleições contra o atual presidente Jair Bolsonaro , fez o primeiro pronunciamento depois da oficialização do segundo turno. Lula teve 48,18% dos votos e Bolsonaro, 43,41%.



"Toda eleição que eu disputo, tenho vontade de ganhar no primeiro turno, mas nem sempre é possível [...] Nada acontece por acaso", começou o ex-presidente.

Lula continuou o discurso afirmando que estava confiante sobre uma possível vitória no primeiro turno, devido às pesquisas de intenção de voto: "Durante toda a campanha estivemos no primeiro lugar e sempre achei que ganharíamos as eleições [no primeiro turno]. Quero dizer que vamos ganhar. Isso para nós é apenas uma prorrogação", afirmou o ex-presidente.

O candidato do PT ainda relembrou sua situação nas eleições de 2018, e disse que o cenário do pleito anterior teve interferência no resultado agora em 2022.

"Para entendermos o hoje, temos que entender o que aconteceu há quatro anos atrás. Eu era lido como um ser humano fora da política". Lula reiteirou ainda que hoje, na sua avaliação, o país "está pior": "Precisamos recuperar esse país, inclusive do ponto de vista das relações internacionais. Para a desgraça de alguns, eu tenho mais 30 dias para campanha. Adoro ir para a rua, fazer comício, discutir com a sociedade brasileira [...] Começo amanhã fazer campanha".

O petista ainda afirmou que o segundo turno é uma "chance para discutir 'tete a tete' com o presidente da República. É uma segunda chance que o povo brasileiro me dá".

O ex-presidente ressaltou no discurso a importância do estado de São Paulo para vencer as eleições: "Vamos tentar mapear o Brasil e entender quais regiões precisamos avançar. São Paulo será um grande palco de um confronto nacional e estadual. Tenho certeza que nós dois juntos vamos ganhar São Paulo e o Brasil", disse Lula se referindo a Fernando Haddad, que concorrerá ao governo de São Paulo no segundo turno contra Tarcísio de Freitas.





