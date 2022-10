Reprodução/Globo Fernando Haddad está no segundo turno em São Paulo

Fernando Haddad (PT) conversou com a imprensa após a confirmação do segundo turno ao governo de São Paulo contra Tarcísio de Freitas (Republicanos). O ex-prefeito afirmou que tem “interesse em dialogar com as forças que sustentaram a candidatura de Rodrigo Garcia”.



"Acho que tanto o Lula tem uma conversa a fazer com outros setores da sociedade que não vieram conosco no primeiro turno, quanto eu aqui em São Paulo, que tenho todo o interesse em dialogar com as forças que sustentaram a candidatura do Rodrigo Garcia e que podem se sentar à mesa e discutir aquilo que nós unimos, nos aproxima e realizar uma bela campanha de segundo turno propositiva, dialogando com as necessidades do povo paulista", comentou.

"Queria agradecer a imprensa, agradecer ao povo do interior, do litoral, da capital, da região metropolitana, nós passamos por mais de 150 cidades ao longo desses últimos dois anos para nos aprofundarmos em relação aos problemas do estado e em todas as cidades fomos bem recebidos sem qualquer exceção, não houve sequer incidentes que foram registrados como incidentes graves ou até leves, coisas muito banais. Tenho muito agradecimento pelo carinho que nós conquistamos ao longo dessa jornada”, acrescentou.

“A hora agora é de celebrar o resultado, o campo progressista está no segundo turno, isso não acontece há 20 anos e nós temos a melhor proposta para ganhar esse segundo turno”, completou.

Campanha na rua

O petista declarou que a campanha no segundo turno começa já nesta segunda-feira (3). “Amanhã começa o trabalho, são 28 dias de trabalho, vamos retornar às ruas, retornar às mesas, sentar-se à mesa de negociação mais uma vez e retomar um diálogo com a sociedade”, explicou.

Tarcísio terminou a disputa em primeiro lugar com 42,3% dos votos, enquanto Haddad ficou com 35,7%. Rodrigo Garcia, atual governador, ocupou a terceira posição com 18,4%. É a primeira vez, desde 1994, que o PSDB deixará de governar o estado de São Paulo.

