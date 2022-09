Rosinei Coutinho/SCO/STF Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF)

Nesta quinta-feira (29), o ministro do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) Alexandre de Moraes disse que "dia de eleição não é dia de transportar armas, não é dia de passear com fuzil", ao fim da última sessão da Corte antes do primeiro turno.

Na ocasião, o ministro pediu que todos os brasileiros compareçam para votar. "Dia de eleição é dia de carregar o título eleitoral . Dia de eleição é o dia de levar esperança para que o Brasil possa escolher o que o eleitor quer. Festa da democracia, festa com paz, harmonia, respeito e liberdade para cada eleitor com consciência e responsabilidade", afirmou.

"Podem ter certeza que os eleitores poderão manifestar sua posição e o poder público vai garantir tranquilidade e segurança para que o sigilo do voto seja garantido, o TSE tomou medidas importantes."



Na fala, Moraes lembrou que é proibida a entrada de celular na cabine de votação e que os aparelhos serão colocados em uma bandeja. Além dos telefones, não pode haver qualquer arma a 100 metros dos locais de votação.

O tribunal autorizou a prisão em flagrante para quem não cumprir a regra sobre as armas e o impedimento do voto de quem não entregar o telefone ao mesário.

"O celular acaba sendo incentivador para quebra do sigilo do voto e a própria possibilidade de corrupção para o eleitor. Os celulares deverão ser colocados em bandejas próprias. Deixa o celular, vota e depois pega. Tenho certeza que o eleitor vai realizar isso sem nenhum problema", continuou.

O ministro também enalteceu as eleições no Brasil e disse que o país é a única democracia do mundo que divulga os resultados no mesmo dia com transparência. "É motivo de orgulho nacional ter eleições limpas e seguras."

Durante a sessão, a ministra Cármen Lúcia disse que "o poder é o povo", reafirmando os valores defendidos por Moraes e que a população tenha "compromisso democrático" no próximo domingo (2).

"Manter a minha esperança que cada eleitor vá votar com segurança. Eu conto que domingo seja de alegria cívica e democrática", acrescentou.

O primeiro turno das eleições 2022 ocorre no próximo dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele acontece no dia 30 do mesmo mês.

Proibição do transporte de armas e munições

Hoje, o TSE aprovou uma medida que prevê a restrição no transporte de armas e munições no dia das eleições , nas 24 horas que antecedem a votação e também nas 24 horas seguintes ao pleito.



Os detentores das licenças chamadas CACs (colecionadores, atiradores e caçadores)', excepcionalmente neste período, não poderão fazer transporte dos seus armamentos no período sob pena de prisão em flagrante por porte ilegal de arma.

O objetivo é restringir a circulação de armas para aumentar e garantir a segurança da população neste processo eleitoral, que já tem constatado atos de violência.

