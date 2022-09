Reprodução/YouTube - 25.09.2022 Bolsonaro em transmissão nas redes sociais

Neste domingo (25), o chefe do Executivo, Jair Bolsonaro (PL), ironizou a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais . Na gravação, que foi feita em um local não identificado após ser proibido pelo Tribunal de realizar lives de "cunho eleitoral" nos palácios do Planalto e da Alvorada , o presidente disse estar "escondido" como se estivesse "nas trevas".

"Será que o TSE sabe onde é que estou fazendo essa ‘live’? Ah, escondido, como se fosse um cara nas trevas. Ele está no Alvorada? Descumprindo ordens do TSE. Que preocupação, TSE", afirmou em tom de ironia. "A preocupação com transparência eleitoral vocês não têm. Zero", disse.

Horas antes, o mandatário classificou a decisão do Tribunal Superior Eleitoral como "estapafúrdia" e afirmou que continuaria fazendo suas transmissões da residência oficial da Presidência.

O chefe do Executivo foi proibido de realizar lives "de cunho eleitoral" nos palácios do Planalto, da Alvorado e demais "bens e serviços públicos" aos quais Bolsonaro só tem "acesso em função do seu cargo", a decisão foi do ministro da Corte Eleitoral Benedito Gonçalves. No texto, Gonçalves decidiu também que a campanha de Bolsonaro não pode utilizar imagens feitas em imóveis públicos.

Na live, Bolsonaro disse que a decisão "dispensa comentários", e indicou que não gasta nenhum recurso público com a prática. "É a minha casa. Quando eu cheguei eu desliguei o aquecedor da piscina. É mais de R$ 10.000 [de economia] por mês. Vou fazer live. Hoje vai ter live", declarou. "É uma decisão estapafúrdia. Invasão de propriedade privada. Enquanto eu for presidente, lá é minha casa", completou.

