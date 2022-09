FreePik Não haverá detectores de metais para impedir que as pessoas entrem armadas nos locais de votação

O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) informou nesta quinta-feira (29) que, no dia das eleições , a fiscalização de armas no estado fluminense não se dará por revista ou detector de metais, apenas pela identificação visual . O porte de armas está proibido em um perímetro de até 100 metros dos locais de votação.

"Não há detector de metais nos locais de votação, esse controle será feito visualmente", afirmou o juiz Rudi Baldi, da Vice-Presidência da Corregedoria Regional Eleitoral. "Se alguém perceber que aquele eleitor violou o perímetro de segurança e adentrou ao local com armamento, basta que comunique a qualquer fiscal, que avisará à polícia e o eleitor será preso em flagrante."

Além de não poder portar armas, o eleitor também não poderá usar aparelhos celulares na cabine de votação.

"A orientação é que o mesário pergunte se o eleitor tem o celular, pra deixá-lo junto ao documento (com o mesário)”, disse Rudi. “Se algum eleitor tiver a infeliz ideia de enganar o mesário, ao perceber essa situação, ele paralisará a votação e (o eleitor) não conseguirá prosseguir com o voto."

O TRE-RJ reafirmou ainda que não há qualquer proibição ao uso individual de vestimentas referentes a partidos ou candidaturas, muito menos quanto ao uniforme do Brasil, que "não é camisa de candidato". A restrição de vestimentas vale única e exclusivamente aos mesários, que não podem expressar suas preferências políticas.

