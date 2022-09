Reprodução/montagem iG - 29/09/2022 Lula e Ciro empatam como segunta opção de voto

Segundo a Pesquisa Datafolha , o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é citado como segunda opção de voto por 21% dos eleitores que ainda podem mudar de ideia nas eleições que tem início no próximo domingo (2).

Além do petista, o ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), também é considerado uma segundo opção de voto, alcançando 19%. Eles estão empatados neste recorte, dentro da margem de erro que é de três pontos para mais ou para menos.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) é citado como "plano B" por 17%. A senadora Simone Tebet (MDB) aparece com 14%.

Segundo o levantamento, 85% dos entrevistados dizem estar totalmente decididos sobre o voto , e 15% respondem que o voto pode mudar até domingo. Na pesquisa anterior, 81% estavam decididos e 18% ainda em dúvida.

Primeiro turno

Lula continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

De acordo com o Datafolha, o petista lidera a pesquisa de voto estimulado com 48% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro.

O terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT) aparecia com 7% no levantamento passado. Neste, ele chegou a 6%. Já a senadora Simone Tebet (MDB), que está em quarto lugar, antes marcava 5% — ficando empatada tecnicamente com Ciro — e, agora, pontua 5% novamente.

Segundo turno

Em um possível cenário de segundo turno , o ex-presidente tem 54% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo do país tem o voto de 39% das pessoas entrevistadas.

Na aferição divulgada no dia 22 de setembro , Lula era a preferência dos mesmos 54% entrevistados. Já Bolsonaro marcava 38% na semana passada, ou seja, ele oscilou positivamente nesta pesquisa.

Um levantamento feito pelo iG mostra que a corrida à Presidência da República deste ano é uma das mais disputadas desde 1989. De acordo com os dados analisados, todos os candidatos que lideravam as pesquisas divulgadas pelo Datafolha a poucos dias da votação venceram a disputa ao Planalto.

