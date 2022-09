Foto: Ricardo Stuckert Lula tenta ter um terceiro mandato

O candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai acompanhar a apuração dos votos no próximo domingo (2) no hotel Novotel Jaraguá, no Centro de São Paulo, a partir das 17h. Ele estará ao lado da cúpula petista e também junto com o vice da sua chapa nas eleições 2022 , o ex-governador paulista Geraldo Alckmin (PSB).



O ex-presidente acertou com a sua equipe de ir votar no período da manhã, em São Bernardo do Campo. Logo após de ir à urna, o antigo chefe do executivo federal conversará com os jornalistas presentes para falar da expectativa da contagem de votos que ocorrerá no período noturno.

Durante o período da tarde, Lula ficará ao lado da família e de aliados. Às 17h, ele estará no hotel com Alckmin para acompanhar toda a apuração. A imprensa terá autorização para ficar ao arredor do estabelecimento, mas só terá autorização para conversar com o petista depois que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) anunciar o resultado do primeiro turno.

O ex-presidente busca ter um terceiro mandato. A primeira vez que ele ocupou o cargo foi em 2003, quando sucedeu Fernando Henrique Cardoso (PSDB). O mandato ficou conhecido por algumas reformas na área econômica, diminuição da desigualdade social, implementação de projetos na Educação, como Prouni, e o escândalo do Mensalão.

Em 2006, Lula foi reeleito ao vencer Geraldo Alckmin, seu vice atualmente. O segundo mandato teve início em 2007 e seguiu na luta para diminuir a desigualdade social. Com a crise mundial em 2008, o petista tomou medidas desenvolvimentistas no setor econômico para que o Brasil fugisse dos problemas econômicos.

Lula pode vencer no primeiro turno?

Segundo as últimas pesquisas Ipec e Datafolha, o ex-presidente tem mais de 50% dos votos válidos. O petista tem sido elogiado por especialistas por ter formado uma frente ampla para derrotar o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Além disso, os levantamentos apontam que a rejeição do atual governante do país tem rejeição acima dos 50%, o que pode levar muitos eleitores a votarem em Lula já no dia 2 de outubro. O ex-presidente nunca venceu uma eleição no primeiro turno.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.