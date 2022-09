Reprodução/Band - 29.082022 Jair Bolsonaro

Nesta quinta-feira (29), o instituto Datafolha divulgou uma nova pesquisa, contratada pela Globo e pela “Folha de S.Paulo”, que mostra que a maioria dos eleitores brasileiros não votaria no presidente Jair Bolsonaro de jeito nenhum. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ocupa a segunda posição.



De acordo com o levantamento publicado pela empresa, o chefe do executivo federal é rejeitado por 52% dos entrevistados. Já o petista, que lidera a pesquisa de intenções de voto, tem rejeição de 39% das pessoas que foram entrevistadas pelo Datafolha. Ambos mantiveram os mesmos pontos em comparação com a pesquisa anterior, de 22 de setembro.

Faltando três dias para as eleições 2022, Bolsonaro conseguiu diminuir sua rejeição em relação à primeira pesquisa da série, divulgada em maio deste ano. Na ocasião, o presidente atingiu 54% de rejeição. O ex-chefe do executivo federal tinha 33%, ou seja, o índice negativo cresceu 6%.

Ciro Gomes (PDT) é o terceiro candidato mais rejeitado, tendo 24%. Simone Tebet (MDB) obteve 15%.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.

Primeiro turno

O ex-presidente continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022, com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

Último levantamento do instituto, publicado na quinta (22), mostrava o petista com 50% das intenções, contra 35% do atual mandatário — uma diferença de 15 pontos percentuais entre os candidatos. Em agosto, a distância era de 15 pontos e, em julho, de 18. Agora, a três dias das eleições, a distância entre Lula e Bolsonaro é de 14 pontos percentuais em votos válidos.

Na pesquisa divulgada no dia 15 de setembro, Lula aparecia com 50% das intenções de voto válidos. Já Bolsonaro, tinha 35%.

Segundo turno

Em um eventual segundo turno, Lula tem 54% das intenções de voto contra 39% de Bolsonaro. Nos votos válidos, o petista possui 58%, enquanto o presidente da República é citado por 42%.

