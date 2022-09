Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro





A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (22) aponta para um cenário de estabilidade em um possível segundo turno entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL), com o petista na liderança.

De acordo com o novo levantamento publicado, o ex- presidente tem 54% das intenções de voto, enquanto o atual chefe do Executivo do país tem o voto de 38% das pessoas entrevistadas.

Na aferição divulgada no dia 15 de setembro, Lula era a preferência dos mesmos 54% entrevistados, assim como Bolsonaro, que não oscilou e marcava 38% na semana passada.

Na simulação de segundo turno, 7% dos entrevistados responderam que não votarão em ninguém, e 2% disseram não saber.

Primeiro turno



A pesquisa desta quinta-feira mostra que Lula segue na liderança da corrida pela Presidência com 47% das intenções de voto no primeiro turno. O atual presidente aparece em segundo lugar, com 33%.

O levantamento atual demonstra que a diferença entre Lula e Bolsonaro é de 14 pontos. Em agosto, a distância era de 15 pontos e, em julho, de 18. O ex-presidente oscilou positivamente, dentro da margem de erro, que é de dois pontos, nesta pesquisa.

Na semana passada ele marcava 45%. O atual mandatário permaneceu com os 33% da pesquisa anterior.

A pesquisa escutou 6.754 pessoas, com entrevistas presenciais entre os dias 20 e 22 de setembro em 343 municípios. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O relatório foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-04180/2022.

