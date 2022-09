Reproducao: Facebook Candidatos à presidência





O primeiro turno das eleições presidenciais acontecerá no próximo domingo (2) e, de acordo com a pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) , 85% dos eleitores já decidiram totalmente qual candidato teráo seu voto.

O levantamento apontou também que 15% dos cidadãos entrevistados afirmaram que a decisão sobre o voto para presidente da República ainda pode mudar até o dia de votação.

Na aferição publicada no dia 22 de setembro, eleitores totalmente decididos representavam 81%, 18% diziamque ainda poderiam trocar de candidato.





Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é o candidato que mais conta com eleitores decididos, 91% no total (eram 87%). Já 89% dos apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) decidiram totalmente (eram 88%).

Ciro Gomes (PDT) conta com 54% dos eleitores totalmente decididos, e 46% que dizem que podem mudar de presidenciável. Do lado de Simone Tebet (MDB), 62% decidiram o voto, e 38% podem reconsiderar a escolha.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.



