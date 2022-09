Reprodução/Montagem iG Datafolha mostra Lula à frente da corrida à presidência; Bolsonaro aparece em segundo lugar

Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (29) mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) continua na liderança pela corrida ao Planalto nas eleições 2022 , com 50% das intenções de voto válidos. Em segunda posição, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 36%.

Último levantamento do instituto, publicado na quinta (22) , mostrava o petista com 50% das intenções, contra 35% do atual mandatário — uma diferença de 15 pontos percentuais entre os candidatos. Em agosto, a distância era de 15 pontos e, em julho, de 18. Agora, a três dias das eleições , a distância entre Lula e Bolsonaro é de 14 pontos percentuais em votos válidos.

Na pesquisa divulgada no dia 15 de setembro , Lula aparecia com 50% das intenções de voto válidos. Já Bolsonaro, aparecia com 35%.

Ciro Gomes (PDT) aparece com 6% de votos válidos e Simone Tebet (MDB), com 5%.

Em um eventual 2º turno, Lula aparece com 54% dos votos válidos contra 39% de Bolsonaro.

Voto estimulado

De acordo com o Datafolha, Lula lidera a pesquisa de voto estimulado com 48% das intenções de voto contra 34% de Bolsonaro.

Ciro Gomes aparece com 6% e Simone Tebet, 5%. Brancos e Nulos somam 3% e Indecisos, 1%.

O terceiro colocado, Ciro Gomes (PDT) aparecia com 7% no levantamento passado. Neste, ele chegou a 6%. Já a senadora Simone Tebet (MDB), que está em quarto lugar, antes marcava 5% — ficando empatada tecnicamente com Ciro — e, agora, pontua 5% novamente.



Levantamento feito pelo iG mostra que a corrida à Presidência da República deste ano é uma das mais disputadas desde 1989. De acordo com os dados analisados, todos os candidatos que lideravam as pesquisas divulgadas pelo Datafolha a poucos dias da votação venceram a disputa ao Planalto.



Eleições



O primeiro turno das eleições deste ano está marcado para o próximo domingo, dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele acontece no dia 30 do mesmo mês. Saiba como consultar seu local de votação aqui.

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu 6.800 pessoas entre os dias 27 e 29 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-09479/2022.

