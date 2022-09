Montagem iG / Imagens: Lula Marques/Agência PT; Wilson Dias/Agência Brasil; e José Cruz/Agência Brasil; Começou o debate entre os presidenciáveis transmitido pela TV Globo

Começou, na noite desta quinta-feira (29), o último debate entre os candidatos à Presidência da República antes do primeiro turno das eleições 2022 . O encontro entre os presidenciáveis é transmitido pela TV Globo e mediado pelo jornalista e âncora do Jornal Nacional William Bonner.

Participam do debate os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , Jair Bolsonaro (PL) , Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Luiz Felipe D’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) .

Foram convidados os candidatos de partidos com representação no Congresso Nacional de, no mínimo, cinco parlamentares e sem impedimento na Justiça — eleitoral ou comum.

Como o debate vai funcionar



A posição que cada candidato fica no estúdio da emissora foi definida por ordem alfabética, ou seja, da esquerda para a direita, estão Ciro Gomes, Bolsonaro, Padre Kelmon, Luiz Felipe D’Ávila, Lula, Tebet e Soraya Thronicke.

O debate será feito em quatro blocos: o primeiro e terceiro são de temas livres; e o segundo e quarto, com temas determinados. Depois, ao final do último bloco, cada candidato fará suas considerações finais.

Diferente de outros debates , este terá apenas o confronto direto entre eles, sem a participação de perguntas feitas por jornalistas de veículos. Neste encontro, somente os próprios candidatos farão as perguntas.

Eles terão 30 segundos para fazer os questionamentos e um minuto para fazer a réplica. Quem for responder às perguntas, tem três minutos, que podem ser divididos entre resposta e tréplica.

As perguntas serão sorteadas previamente e deverão ser feitas sempre de candidato para candidato. Cada um fará sua pergunta, de livre escolha, para outro candidato entre os que ainda não tiverem respondido naquele bloco.

Já no bloco de temas determinados, a regra é igual, com o mediador sorteando em uma urna, antes das perguntas, o tema que deverá ser abordado.

Expectativa

A expectativa é que o principal embate seja entre Lula e Bolsonaro — os dois primeiros colocados nas pesquisas de intenção de voto . Segundo apuração do iG , o petista deve adotar um tom mais duro nas respostas dadas ao atual mandatário, que, por outro lado, tentará se manter equilibrado para buscar conquistar eleitores indecisos .



As eleições deste ano estão marcadas para o próximo domingo, dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele ocorre no dia 30 do mesmo mês. Saiba como consultar seu local de votação aqui .

