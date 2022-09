Reprodução - 19.09.2022 Lula e Bolsonaro

Pesquisa da série Exame/Ideia desta quinta-feira (28) revela que quase dois terços (63%) dos eleitores brasileiros gostariam que a eleição para presidente da República fosse decidida logo no primeiro turno.

Entre os que não compartilham dessa vontade estão 17% dos entrevistados, enquanto que outros 20% disseram ser indiferentes ao segundo turno.

A maioria das pesquisas divulgadas pelos principais institutos mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) teria hoje maiores chances de vencer, com a maioria dos votos válidos, e se eleger no próximo domingo, 2 de outubro.

Na contra-mão dos dados e crítico árduo dos institutos de pesquisa, o presidente Jair Bolsonaro (PL), disse durante entrevista ao SBT em Londres no dia 19 de setembro, que é ele quem será reeleito no primeiro turno .

Segundo Bolsonaro, suas 'andanças pelo país' mostram seu favoritismo em relação a seu algoz petista.

"Se eu tiver menos de 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE", disse Bolsonaro em tom de provocação à integridade do sistema eleitoral brasileiro.

A estratégia da coligação petista, segundo fontes próximas à campanha de Lula, é tentar atrair os eleitores de Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB) . Com esse objtivo conquistado, as chances de Lula garantir sua vitória do próximo domingo aumentariam substancialmente.

A pesquisa Ideia entrevistou 1.500 eleitores de todo o país por telefone entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou menos. No TSE, o código de identificação do estudo é o BR-09782/2022.

