Tânia Rêgo/Agência Brasil 26.10.2014 Local de votação pode ser confirmado no site da Justiça Eleitoral

No primeiro sábado de outubro está prevista a realização do primeiro turno das eleições 2022 . Caso o eleitor ainda tenha dúvidas de onde deve comparecer para votar neste ano, é possível consultar o local pelo site da Justiça Eleitoral .

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) orienta que os cidadãos façam a consulta da seção eleitoral o quanto antes, já que muitas pessoas deixam para acessar a informação nos dias que antecedem a votação.

Devido ao grande número de acessos, o sistema pode sofrer uma sobrecarga e dificultar que o eleitor consiga fazer a consulta.

O local de votação pode ser acessado pelo site do TSE , pelo aplicativo e-Título ou pela Central de Atendimento Telefônico.

No site , basta entrar nas abas: eleitor e eleições > eleitor > título de eleitor > consulta por nome. Depois, é só preencher os campos descritos no formulário para fazer a consulta:

Nome ou número do título de eleitor ou CPF;

Data de nascimento;

Nome da mãe.

Reprodução - 23.09.2022 Local de votação pode ser acessado no site da Justiça Eleitoral

No site, é possível consultar o endereço da zona eleitoral por município, nome ou número, endereço do eleitor, zona eleitoral e capital.

A informação também pode ser confirmada pelo aplicativo e-Título. O app está disponível para IOS e Android .

Além de consultar o local de votação, pela plataforma o cidadão consegue obter a via digital do título de eleitor e acessar as informações cadastradas na Justiça Eleitoral de maneira mais fácil e rápida. Dados como a zona eleitoral, a situação cadastral, a certidão de quitação eleitoral e a certidão de crimes eleitorais, por exemplo, podem ser acessados no aplicativo.

Mais dúvidas sobre o título de eleitor podem ser tiradas no site da Justiça Eleitoral .

O primeiro turno das eleições 2022 acontece no próximo dia 2 de outubro. Caso um segundo turno seja necessário, ele ocorre no dia 30 do mesmo mês.

