Reprodução - 21/09/2022 Acidente de helicóptero com o deputado Hernício e o vice-prefeiro de Governador Valadares (MG)

Após dois dias da queda de helicóptero em Minas Gerais , o deputado federal Hercílio Diniz (MDB) e o vice-prefeito de Governador de Valadares , David Barroso (União Brasil) seguem internados após o acidente.

Diniz sofreu fraturas nas regiões do ouvido, mão e costelas após a queda. Ele também teve contusão pulmonar. Em primeiro momento, o deputado foi cuidado na Unidade Terapia Intensiva (UTI) e agora segue em observação no quarto.

Já o vice-prefeito segue em internação na UTI. Barroso fraturou as costelas, teve pneumotórax e contusão pulmonar, mas segue estável e respondido bem aos tratamentos.

O piloto, Fabiano Rufino, também segue na unidade intensiva. Ele realizou exames nas últimas horas e seguirá em observação na UTI. O quarto passageiro, o locutor Luciano Viana, recebeu alta no dia do incidente, na quarta-feira (21). Ele sofreu apenas escoriações leves.

Queda da aeronave

O helicóptero que transportava quatro pessoas caiu na tarde desta quarta-feira (21), em uma área de brejo no distrito de Divino do Traíra, município de Engenheiro Caldas (MG).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, os passageiros se feriram e receberam atendimento do SAMU ainda no local.

Próximo ao ponto de descida, a aeronave se deparou com uma torre de alta tensão. Imediatamente é possível ver um clarão do choque com a rede elétrica. Em seguida, o helicóptero cai e é amortecido pela área de brejo. Veja o vídeo:

caiu helicóptero com deputado de MG pic.twitter.com/CpW893n9U2 — João matos (@BeserraWillians) September 21, 2022

