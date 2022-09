Reprodução Redes Sociais Santinho de Edna Macedo (Republicanos)

Santinhos de alguns candidatos importantes ligados à Igreja Universal foram impressos com cargos em branco mostram uma certa desconfiança dos políticos em associar suas imagens ao atual presidente Jair Bolsonaro (PL) candidato à reeleição.

A deputada estadual Edna Macedo e candida à reeleição e o candidato a deputado federal bispo Marcos Pereira, preferiram deixar em branco os cargos de senador, governador e presidente. A deputada estadual por São Paulo é irmã de Edir Macedo, enquanto que o bispo Pereira ocupa o cargo de presidente do partido Republicanos , aliado à Igreja Universal.

Em seu perfil no Instagram, Edna promoveu sua campanha destacando ela mesma, Pereira e Tarcísio de Freitas, ex-ministro de Bolsonaro que concorre ao Governo de São Paulo pelo Republicanos. O bispo também tem omitido Jair Bolsonaro nas redes. A última associação ao presidente nas redes sociais do candidato ocorreu há dois meses.

Como informou o portal iG na semana anterior, um grupo de candidatos a deputado estadual e federal do PL também está escondendo o presidente Jair Bolsonaro ( PL ) na reta final da campanha.

Esse tipo de problema já era esperado ocorrer no Nordeste, mas a situação se espalhou nas regiões Norte e Sudeste. A maior dor de cabeça tem ocorrido em Minas Gerais e São Paulo, gerando crise no partido no meio das eleições 2022 .

Segundo apurou o repórter Naian Lucas Lopes, antes do início da campanha, a direção nacional do Partido Liberal autorizou seus filiados a apoiarem qualquer candidato à Presidência e Governador. Porém, a sigla proibiu os diretórios estaduais de fazerem coligações com legendas de esquerda.

