Divulgação: Corpo de Bombeiros - 21/09/2022 Acidente de helicóptero com o deputado Hercílio e o vice-prefeiro de Governador Valadares (MG)

O helicóptero que transportava o deputado federal e candidato à reeleição, Hercílio Diniz , e o vice-prefeito de Governador Valadares (MG), David Barroso caiu na tarde desta quarta-feira (21), em um área de brejo no distrito de Divino do Traíra, município de Engenheiro Caldas.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, não houve vítimas fatais no acidente , os passageiros se feriram e receberam atendimento do SAMU ainda no local.

A aeronave chega próximo ao ponto de descida quando se depara com um torre de alta tensão. Imediatamente é possível ver um clarão do choque com a rede elétrica. Em seguida o helicóptero cai e é amortecido pela área de brejo. Veja o vídeo:

caiu helicóptero com deputado de MG pic.twitter.com/CpW893n9U2 — João matos (@BeserraWillians) September 21, 2022

Além dos dois políticos, estavam no helicóptero o piloto e mais um passageiro, o locutor Luciano Viana. Eles estavam a caminho de Engenheiro Caldas para uma carreata, cumprindo agenda de campanha eleitoral.

A assessoria de Diniz afirmou em nota oficial publicada nas redes sociais que as quatro vítimas “passam bem e estão a caminho do hospital para laudo clínico completo”.

A aeronave modelo Robinson R44 II estava regular, segundo a Anac. Ele era de propriedade da HRP Táxi aéreo e era operado pela Rotorfly Taxi Aéreo.

Em comunicado, a Rotorfly Táxi Aéreo afirmou que o helicóptero estava com a manutenção em dia, tinha condições aeronavegáveis e com sua manutenção em dia e estava autorizada pela Anac.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.