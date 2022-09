José Cruz/Agência Brasil - 14.08.2018 O candidato à Presidência, Ciro Gomes, do PDT

O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) determinou a quebra de sigilo fiscal do presidenciável Ciro Gomes (PDT). A decisão foi da juíza Mônica Di Stasi, da 3ª Vara Cível. A ação acontece em um processo movido pelo senador José Serra (PSDB-SP) por danos morais, aberto em 2002.

A juíza determinou o bloqueio de R$ 185 mil das contas do pedetista e pede acesso à declaração de imposto de renda do candidato dos últimos dois anos, ou escrituração contábil de qualquer empresa em seu nome. A quebra de sigilo foi determinada devido ao fato de Ciro não ter quitado o valor estabelecido pela Justiça.





O processo foi aberto por Serra devido uma entrevista que Ciro concedeu ao jornal Folha de S.Paulo. O ex-ministro da Fazenda afirmou que "faltava escrúpulo e ética" ao atual senador. Na época, os dois disputavam a presidência da República.



