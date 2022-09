Reproducao: Facebook Presidente Jair Bolsonaro (PL) fez mais ataques a Lula

Durante comício em Belém, no Pará , o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a fazer ataques ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , seu principal adversário na corrida ao Planalto nas eleições deste ano. De acordo com o mandatário, o petista vai "continuar no lixo da história".

"Fiquem tranquilos. O Lula continuará no lixo da história. Esse cara nunca mais vai roubar o povo brasileiro. Ser honesto não é virtude, é obrigação de qualquer cidadão", afirmou o chefe do Executivo.

Na ocasião, o presidente também mencionou novamente o preço dos combustíveis. "Quem esperava a gasolina estar abaixo dos R$ 5 no Brasil? Trabalho nosso junto ao Congresso Nacional."

Recentemente, Bolsonaro foi criticado por comparar o preço da gasolina no Reino Unido com o do Brasil, na tentativa de justificar que o combustível nacional é um dos mais baratos do mundo .

"Estou aqui em Londres, Inglaterra, e o preço da gasolina: £ 1,61. Isso dá aproximadamente R$ 9,60 o litro. Praticamente o dobro da média de muitos Estados do Brasil. Então, a gasolina , é uma realidade, uma das mais baratas do mundo", afirmou, em vídeo compartilhado nas redes sociais. O mandatário estava em Londres para participar do funeral da rainha Elizabeth II , que morreu no início deste mês .

A comparação, no entanto, é enganosa . Isso porque leva em consideração apenas o valor nominal do preço por litro, e não o poder de compra da população em cada país.

Durante o discurso desta quinta, Bolsonaro também deu ênfase ao Auxílio Brasil , assim como fez quando participou da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) nessa terça (20) . Hoje, ele disse que o benefício "equivale a três vezes o Bolsa Família" — programa de assistência conhecido como um legado do PT.

"Isso só é possível porque é um governo que não rouba, não tem corrupção e respeita o seu povo."

Pesquisas eleitorais

De acordo com pesquisa BTG/FSB para as eleições 2022, divulgada nessa segunda (19) , Lula está com 44% das intenções de voto contra 35% do presidente Jair Bolsonaro (PL). No último levantamento, de uma semana atrás, o petista tinha 41%, contra 35% de Bolsonaro.

Ciro Gomes (PDT) aparece em terceiro lugar, com 7% das intenções, e Simone Tebet (MDB), em seguida, com 5%.

