Nesta sexta-feira (9), o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a atacar o PT. O chefe do executivo federal chamou o Partido dos Trabalhadores de “praga” e que “só gera desgraça para o povo brasileiro”. Ele declarou que, caso seja reeleito, vai “varrer” a legenda para o “lixo da história”.



“Com a nossa reeleição, com a eleição do Dimas aqui para o governo do Estado, pode ter certeza: varreremos para o lixo da história esse partido dito dos trabalhadores, mas na verdade é composto por desocupados”, afirmou durante comício em Araguatins, no Tocantins.

As falas de Bolsonaro foram dadas no momento em que ele falava sobre a aprovação do teto do ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) sobre energia elétrica, transportes e combustíveis no Senado. O governante acusou o PT de ter votado contra.

“Não se esqueçam de uma coisa: para aprovarmos a redução do ICMS em Brasília, votaram contra essa redução no Senado todos os senadores do PT. Essa praga sempre está contra a população. Esse pessoal não produz nada, só gera desgraça para o povo brasileiro”, comentou.

