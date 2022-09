Reprodução/Band - 28.08.2022 Pesquisa BTG/FSB: Lula tem 44% e Bolsonaro aparece com 35%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está com 44% das intenções de voto contra 35% do presidente Jair Bolsonaro (PL). Os números são da pesquisa BTG/FSB, divulgada nesta segunda-feira (19).

No último levantamento, de uma semana atrás, o petista tinha 41%, contra 35% de Bolsonaro. Veja os números:

Segundo turno

Na simulação de um 2º turno entre Lula e Bolsonaro, o petista venceria com 52% dos votos, enquanto Bolsonaro ficaria com 39%. Na semana passada, o placar era 51% a 38% para o ex-presidente. Se a disputa for entre Lula e Ciro, o petista venceria por 48% a 35%.

Caso Bolsonaro passe para a 2ª etapa com Ciro, o candidato do PDT venceria a disputa por 49% a 41%.

Metodologia

A pesquisa realizou 2 mil entrevistas por telefone, de 16 a 18 de setembro de 2022. O número de registro no TSE é BR-07560/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para um intervalo de confiança de 95%.

