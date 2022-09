Reprodução/ hip Somodevilla / POOL / AFP Bolsonaro, Michelle e demais de sua comitiva visitam o caixão da Rainha

A candidata à presidência pelo União Brasil e senadora da República, Soraya Thronicke, pediu ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que proíba o uso das imagens, na campanha eleitoral, da ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Reino Unido para o funeral da Rainha Elizabeth II

A parlamentar acusa o presidenciável de suposto abuso de poder econômico e político. A vereadora Erika Hilton (PSOL-SP) também apresentou ação semelhante com o mesmo pedido.

O senador Humberto Costa (PT-PE), um dos coordenadores da campanha eleitoral do ex-presidente Lula sinalizou nas redes sociais que a equipe do presidenciável também acionará os "órgãos competentes" para apurar o caso.



É um escândalo Bolsonaro sair do país para fazer campanha no funeral de uma chefe de Estado. E cercado de apaniguados bancados à custa do erário. Isso apequena o Brasil e viola a lei. Vamos recorrer aos órgãos competentes para que mais essa malandragem seja investigada. (1/3) — Humberto Costa (@senadorhumberto) September 18, 2022





Os coordenadores jurídicos da campanha de Ciro Gomes, Walber Agra e Ezikelly Barros, também avaliam entrar com ação, segundo informações do portal UOL.

