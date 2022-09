Reprodução - 08.09.2022 Bolsonaro e Lula

A nova pesquisa BTG/FSB para as eleições presidenciais de 2022, divulgada nesta segunda-feira (12), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança com 41% das intenções de voto no primeiro turno contra 35% do atual presidente, Jair Bolsonaro (PL).

Na pesquisa anterior, divulgada em 05 de setembro, o petista tinha 42% e o atual mandatário 34%. O cenário atual indica uma oscilação dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 9%. Simone Tebet (MDB) tem 6% e Felipe D’Ávila (Novo) e Soraya Thronicke pontuam 1%. José Maria Eymael (DC), Vera Lúcia (PSTU), Sofia Manzano (PCB) e Leonardo Péricles (UP) tiveram juntos 1% das intenções de voto.

Brancos e nulos somam 2%. Já os que não sabem ou não responderam são 1%. Eleitores que não vão votariam em nenhum candidato, 3%.

O levantamento realizou 2.000 entrevistas entre 9 a 11 de setembro de 2022. Está registrada no TSE com o número BR-06321/2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança de é de 95%.

