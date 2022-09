Reprodução/Youtube O Globo 18.09.2022 O presidente e a primeira dama em Londres.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve no Palácio de Buckingham, na tarde deste domingo, onde foi recepcionado pelo rei Charles III, em evento com a presença de outros chefes de Estado. O chefe do Executivo brasileiro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, no evento que faz parte do funeral da rainha Elizabeth II, morta há dez dias.



Em retorno à residência oficial do embaixador brasileiro, o presidente atendeu alguns apoiadores e comentou sobre o encontro. “Só os cumprimentos e pesar. Mais nada além disso. Tinha muita gente lá, nos tratou muito bem. Apenas condolências”, disse Bolsonaro.

Pouco antes, Bolsonaro assinou o livro de condolências para a rainha Elizabeth II, na Lancaster House, em Londres. O presidente também prestou esta homenagem à rainha na companhia da primeira-dama.

Outros líderes mundiais já assinaram o livro de condolências, em Londres, entre eles o presidente dos EUA, Joe Biden, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, e a presidente da Hungria, Katalin Novák.

Na última segunda-feira, Bolsonaro assinou o livro de condolências que está na Embaixada do Reino Unido, em Brasília. O presidente estava acompanhado da primeira-dama Michelle Bolsonaro, e ficou cinco minutos no local.

"Manifesto minha profunda admiração por uma mulher de grande personalidade cujo senso de dever e devoção deixaram, ao longo de mais de sete décadas de reinado, um legado de liderança e estabilidade para o povo britânico a para o mundo", escreveu o presidente brasileiro.

Antes de ir à Lancaster House, Bolsonaro esteve neste domingo na câmara ardente da abadia de Westminster, onde ocorre o velório da rainha Elizabeth II. O chefe do Executivo brasileiro estava acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro, e do pastor Silas Malafaia.

Discurso eleitoral





Bolsonaro fez um discurso a apoiadores assim que chegou a Londres, na manhã deste domingo. Da sacada da residência do embaixador brasileiro, o candidato à reeleição voltou repetir que ganhará a eleição no primeiro turno. Cerca de 150 apoiadores acompanharam a fala do presidente no local. Bolsonaro está atrás do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas pesquisas Datafolha e Ipec.

"Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui… ontem eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno", disse Bolsonaro.

Em seguida, sua claque grita repetidamente: "Primeiro turno, primeiro turno, primeiro turno".

De acordo com a última pesquisa Datafolha, publicada na quinta-feira, Lula segue na liderança e está 12 pontos à frente de Bolsonaro. O levantamento aponta que o petista tem 45% das intenções de voto, contra 33% do atual chefe do Executivo.

Já a última pesquisa Ipec (ex-Ibope), divulgada na última segunda-feira, mostra que Lula está com 46% das intenções de voto e o presidente Jair Bolsonaro (PL) com 31%.





As intenções de voto em Bolsonaro cresceram timidamente nos últimos meses, apesar da equipe de campanha tentar diminuir a rejeição do presidente entre mulheres e jovens, que, em sua maioria, declaram voto em Lula.

Com cenário apontando vitória do petista — ainda no primeiro turno, segundo alguns levantamentos — integrantes do chamado Centrão vêm articulando uma forma de se aproximar de Lula em 2023, se assumir a Presidência.

Bolsonaro chegou a Londres acompanhado da primeira-dama, Michelle Bolsonaro; do deputado federal Eduardo Bolsonaro; do coordenador de comunicação da campanha à reeleição, Fábio Wajngarten; do pastor Silas Malafaia; do padre Paulo Antônio de Araújo e de um tradutor oficial do presidente.

A presença de representantes religiosos foi tida como surpresa porque o Palácio do Planalto, até a noite deste sábado, não sabia informar quem integraria a comitiva presidencial a Londres. No entanto, apenas Bolsonaro e a primeira-dama participarão de eventos oficiais.



'Pesar pela rainha'





O presidente abriu sua fala manifestando "pesar e profundo respeito pela família da rainha e também pelo povo do Reino Unido". E acrescentou que este é o motivo principal de sua visita. Depois, afirmou que a presença de um grupo de apoiadores "representa o que acontece no Brasil".

"O momento que temos pela frente, teremos de decidir o futuro da nossa nação. Sabemos o quem é o outro lado e o que eles querem implantar no nosso Brasil. A nossa bandeira sempre será das cores que temos aqui: verde e amarela", disse.

Bolsonaro também tratou sua chegada à Presidência como "uma missão de Deus". O chefe do Executivo ainda acenou para grupos de apoiadores fieis, como os evangélicos e o agronegócio.

"O nosso Brasil é uma potência no agronegócio e também já marcha para ser uma potência na geração de energia", afirmou. "Com todo respeito aos demais países do mundo: o Brasil é a Terra Prometida. O Brasil é um pedaço do Paraíso. E nós devemos nos orgulhar de termos nascido lá. Pode ter certeza, se essa for a vontade de Deus, continuaremos", acrescentou.

Apoiadores que acompanhavam Bolsonaro próximo à embaixada brasileira em Londres xingaram e hostilizaram os jornalistas brasileiros, e foi gerada uma tensão entre apoiadores e pessoas que vaiavam os profissionais.

Depois, na saída do presidente para sua agenda, simpatizantes e pessoas que protestavam contra a destruição do meio ambiente, brasileiros e ingleses, se desentenderam e a polícia britânica fez um cordão de isolamento.

As autoridades policiais, então, fizeram um cordão de isolamento para proteger os representantes da imprensa e os manifestantes contrários ao presidente. Eles também pediram que um blogueiro simpatizante parasse de intimidar os profissionais da imprensa que estavam no local.

