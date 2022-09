Reprodução/Redes sociais - 17/05/2022 Ex-ministro Sergio Moro (União Brasil)

O ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro, Sergio Moro (União Brasil) , chamou o ex-presidente e candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para um debate "olho no olho" em Curitiba.

“Dia 17 Lula diz que vem a Curitiba. Acho que ele não tem coragem, mas se quiser estou pronto pra debater sobre corrupção, olho no olho. O local ele escolhe, conhece bem a ‘República de Curitiba’”, disse Sergio Moro, que é candidato ao Senado no Paraná.

Lula estará em Curitiba, capital do Paraná, para um evento da campanha eleitoral no dia 17 de setembro. Ele fará um comício às 10 horas, acompanhado de Roberto Requião, candidato do PT para o governo do Estado, e Rosane Ferreira (PV), candidata ao Senado. Até a publicação desta reportagem, o petista não respondeu se irá ao encontro do ex-juiz.

Lava-Jato

Sergio Moro condenou Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro no processo do tríplex em 2018. O petista foi preso no dia 7 de abril ao se entregar à Polícia Federal (PF) no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Ele cumpriu pena em Curitiba, no prédio da Superintendência Regional da PF no Paraná, ficando preso por 580 dias.

O STF (Supremo Tribunal Federal) anulou as condenações de Lula na Operação Lava-Jato em 2021, onde Moro foi considerado um juiz parcial perante o caso.

