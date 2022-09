Divulgação - 17.08.2022 Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Foto dos presidenciáveis que será exibida na urna eletrônica.

A Pesquisa PoderData para as eleições presidenciais de 2022 , realizada por telefone e divulgada pelo site Poder360 nesta quarta-feira (07), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) segue na liderança com 43% das intenções de voto no primeiro turno contra 37% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL) .

Na pesquisa anterior, lançada em 31 de agosto , o petista tinha 43% e o atual mandatário 36%. O cenário atual indica uma oscilação dentro da margem de erro, que é 2 pontos percentuais.

Em terceiro lugar, Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%. Simone Tebet (MDB) , oscila positivamente e alcança 5%.

Segundo Turno

A pesquisa realizou uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente marca 52% contra 40% de Bolsonaro, ficando estável em comparação com o último cenário, em que o petista tinha 50% ante 41% do atual presidente.

Lula (PT) : 52%

Jair Bolsonaro (PL) : 40%

Branco/nulo : 7%

Não sabem : 1%

A pesquisa PoderData realizou 3.500 entrevistas em 317 municípios nas 27 unidades da Federação entre 4 a 6 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais. O intervalo de confiança é de 95%, com o registro no TSE é BR-03760/2022.

