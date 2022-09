Reprodução TV Globo - 07.09.2022 Bolsonaro sobe em palanque após desfile de 7 de Setembro - 07.09.2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou o palanque após o desfile do Bicentanário da Independência, para discursar aos milhares de apoiadores presentes na Esplanada dos Ministérios em Brasília , após comemorações do 7 de Setembro .

Bolsonaro subiu em um carro de som montado por seu apoiadores, já sem vestir a faixa presidencial e cita em tom de discuso polítco o atual momento da economia no Brasil, que segundo ele é 'pujante' . O presidenciável também afirmou que o país tem a 'gasolina mais barata do mundo'.

Bolsonaro então, direcionou seu discurso à campanha eleitoral sugerindo que o brasileiro corre risco de perder sua "liberdade" e falou em uma suposta "luta do bem contra o mal" , afirmando que o 'mal pretende voltar à cena do crime'.

Aos gritos, Bolsonaro puxou um coro junto a seus apoiadores, que entoaram na sequência, uma cena no mínimo estranha para um estadista.

"Imbrochável, imbrochável, imbrochável", griou Bolsonaro ao milhares de apoiadores na Esplanada dos Ministérios.

Em seguida, o presidente inicia outro momento constrangedor ao comparar sua esposa, Michelle Bolsonaro à esposa de Lula, Rosângela Silva.

Bolsonaro também deu uma indireta ao Supremo Tribunal Federal (STF) , dizendo 'todo mundo sabe quem é o Supremo Tribunal Federal' e após citar a quantidade de apoiadores presentes , sugere que o Datafolha manipula as pesquisas relacionadas as Eleições 2022.

"Aqui não tem a mentirosa do Datafolha, aqui é o 'datapovo' e a voz do povo é a voz de Deus", reafirmando o bordão de campanha.

