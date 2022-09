Wilson Dias/Agência Brasil - 20/06/2022 Presidente Jair Bolsonaro (PL)

Pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (7) mostra o recorte sobre a satisfação do eleitorado ao governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) com relação ao nível de escolaridade dos entrevistados.

Eleitores com escolaridade até o nível Fundamental

Na pesquisa, 41% avaliam a gestão do governo com 'negativa'. Por outro lado, 29% dos entrevistados avaliam de forma 'positiva' e outros 27% consideram o governo atual como 'regular' .

Eleitores com escolaridade até o nível Médio

Do total, 37% avaliam a gestão do governo como 'negativa'. Já 32% dos entrevistados avaliam de forma 'positiva' e demais 28% disseram avaliar a gestão Bolsonaro como 'regular'.

Eleitores com escolaridade até o nível Superior

Entre eleitores com mais tempo de estudo, 38% avaliam a gestão do governo como 'negativa'. Do outro lado, 37% dos entrevistados avaliam de forma 'positiva' o governo e demais 22% disseram achar o governo atual como 'regular' .

Para realizar a pesquisa, o instituto ouviu dois mil eleitores presencialmente entre os dias 1 e 4 de setembro. A margem de erro prevista é de dois pontos para mais ou para menos. O registro do levantamento na Justiça Eleitoral é BR-00807/2022. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

