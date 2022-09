Reprodução: redes sociais - 31/08/2022 Bolsonaro é atacado durante motociata em Curitiba

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o adversário nas eleições presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante comício em Curitiba (PR) nesta quarta-feira (31). O mandatário afirmou que "um ladrão quer voltar à cena do crime". Além disso, o mandatário foi atacado por um pedestre enquanto participava de uma motociata.

“Tem um ladrão que quer voltar à cena do crime, não voltará à cena do crime. Espero que, se voltar à cadeia, não venha para Curitiba. Aqui não é lugar de bandido. Aqui é lugar de pessoa honesta e trabalhadora”, disse no evento.

O ex-presidente Lula foi preso em 2018, após ser condenado pela operação Lava-Jato e cumpriu pena em Curitiba, no prédio da Superintendência Regional da PF no Paraná por 580 dias.

Bolsonaro, durante o comício, disse novamente que não apoia a liberação das drogas nem a legalização do aborto. Ademais, no momento em que o presidente participava de uma motociata na capital do Paraná, um pedestre jogou um objeto no chefe do Executivo enquanto ele dirigia a moto. O mandatário seguiu em frente e sem ferimentos aparentes.

Ele estava escoltado por seguranças no momento. No entanto, não utilizava capacete enquanto passava de moto pela avenida. Bolsonaro estava na garupa e pelas imagens não foi possível identificar o que foi arremessado no presidente.

Segundo pesquisas eleitorais divulgadas nesta quarta-feira (31), o atual presidente do Brasil e candidato à reeleição está em segundo lugar nas intenções de voto para o 1º turno.

No levantamento do PoderData, Bolsonaro aparece com 36% contra 44% do ex-presidente Lula . Na pesquisa XP/Ipespe, Lula tem 43% e Bolsonaro 35% . As indicações da Genial/Quaest mostram que o petista também está a frente da corrida eleitoral com 44% ante 32% do atual presidente .

