Reprodução/Instagram - 31.08.2022 Jair Bolsonaro quer crescer nas pesquisas

Aliados identificaram que a região Sul pode fazer o presidente Jair Bolsonaro (PL) crescer nas pesquisas eleitorais. O estado do Rio de Janeiro também é outro local que os bolsonaristas querem explorar para conquistar votos. Na avaliação da equipe, as ideias defendidas pelo chefe do executivo federal são bem próximas da maioria dos eleitores de lá.



Em 2018, o chefe do executivo federal teve 57% dos votos válidos no Sul, enquanto Fernando Haddad (PT) fechou com 20%. Já a última pesquisa Ipec, divulgada na terça-feira (30), o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera na região com 36% contra 34% do atual governante.

Esses números preocupam a campanha bolsonarista e a equipe convenceu Bolsonaro a focar na região, principalmente nos estados de Santa Catarina e Paraná. Na avaliação dos aliados, o presidente necessita ultrapassar o petista e abrir uma distância para se aproximar nas pesquisas.

Além disso, o Rio de Janeiro também se tornará um alvo do governante. Com o crescimento de Cláudio Castro para o governo fluminense e a liderança isolada de Romário ao Senado fizeram com que ao equipe do chefe do executivo federal percebessem que há margem para ele alcançar a liderança isolada no estado.

Sobre os outros estados do Sudeste e as regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, a campanha acredita que os números por lá estão consolidados, sofrendo mudanças apenas dentro da margem de erro.

Por conta disso, a ideia é fortalecer a campanha no Sul e Rio de Janeiro para se aproximar de Lula e garantir o segundo turno.

