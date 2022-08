Reprodução/Youtube Ciro Gomes (PDT), candidato à Presidência

O candidato à Presidência Ciro Gomes (PDT) , afirmou ter feito um "comício para gente preparada", durante encontro com empresários na Firjan (Federação das Indústrias do Rio de Janeiro) na tarde desta quarta-feira (31). Ao explicar seu plano econômico, ele disse que seu discurso não seria compreendido por moradores de favelas.

A fala ocorreu após a apresentação, quando o empresário Luiz Césio Caetano comparou o discurso do presidenciável com uma aula:

"Candidato Ciro Gomes, parabéns pela sua aula. Isso foi uma aula, pelo menos para mim", disse Caetano.

Ciro o interrompeu e disse:

"Na verdade, é um comício, né... Um comício para gente preparada, você imagina eu explicar isso na favela, né".

Na manhã desta quarta-feira, o candidato do PDT acenou para o eleitorado mais humilde, ao fazer campanha no Saara, comércio de rua próximo a Firjan.

"Sou o candidato de todos os humilhados do Brasil. Infelizmente, a maior parte dos brasileiros passa dificuldades com a inflação, que eu sei acabar", afirmou Ciro no Saara.

Durante apresentação na Firjan, Ciro defendeu os trabalhadores e disse que irá criar uma comissão que reunirá "governo, empresários e trabalhadores" para elaborar um "novo, moderno e audacioso Código Nacional do Trabalho".

"Pretendo, nos seis primeiros meses, criar uma comissão tripartite entre governo, empresários e trabalhadores, para criarmos no Brasil um novo, moderno e audacioso Código Nacional do Trabalho. A base é o conjunto de práticas internacionais, transformadas em resoluções da OIT (Organização Internacional do Trabalho) e validadas essas resoluções pela OIT. É o primeiro embrião. (...) E essa comissão tripartite vai ter seis meses para chegar ao ponto de um novo e moderno Código Nacional do Trabalho", disse Ciro Gomes.

