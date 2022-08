Montagem Ex-presidente segue em primeiro lugar

A Pesquisa PoderData para as eleições presidenciais de 2022, realizada por telefone e divulgada pelo site Poder360 nesta quarta-feira (31), mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) se mantém à frente, com 44% das intenções de voto no primeiro turno contra 36% do atual presidente Jair Bolsonaro (PL).

A pesquisa representa o resultado do cenário testado com 12 nomes na pesquisa estimulada (quando o estudo apresenta os candidatos ao entrevistado).

O levantamento é o primeiro estudo divulgado pelo instituto após o início oficial das campanhas. Na pesquisa anterior, lançada em 17 de agosto, Lula tinha os mesmos 44% e Bolsonaro 37%, o que indica cenário de estabilidade.

Ciro Gomes (PDT) tem 8%, oscilando 2 pontos percentuais para cima. Simone Tebet (MDB) tem 4% e Eymael (DC) marcou 1%. Felipe d'Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP), Pablo Marçal (Pros), Roberto Jefferson (PTB), Sofia Manzano (PCB), Soraya Thronicke (União Brasil) e Vera Lúcia (PSTU) não pontuaram.

Brancos e nulos somaram 3% e 2% dos entrevistados diseseram não saber em quem votariam.

Primeiro turno

Lula (PT): 44%

Jair Bolsonaro (PL): 36%

Ciro Gomes (PDT): 8%

Simone Tebet (MDB): 4%

Sofia Manzano (PCB): 1%

Luiz Felipe D'Avila (Novo): 0%

José Maria Eymael (DC): 0%

Roberto Jefferson (PTB): 0%

Pablo Marçal (Pros): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Vera Lucia (PSTU): 0%

Soraya Thronicke (União Brasil): 0%

Branco/nulo: 3%





Segundo Turno

A pesquisa realizou uma simulação de segundo turno entre Lula e Bolsonaro. O ex-presidente marca 50% contra 41% de Bolsonaro, uma vantagem menor do petista em relação ao último levantamento, que mostrava Lula com 52% contra 38% do candidato à reeleição.

Lula x Bolsonaro

Lula (PT): 50%

Jair Bolsonaro (PL): 41%

Branco/nulo: 7%

Não sabem: 2%

O PoderData também simulou cenários de segundo turno com Ciro Gomes (PDT) contra Lula e contra Bolsonaro. A pesquisa indica que, hoje, o pedetista venceria o presidente por 47% a 39%, porém perderia para Lula por 48% a 24%.

Ciro x Bolsonaro

Ciro (PDT): 47%

Jair Bolsonaro (PL): 39%

Branco/nulo: 11%

Não sabem: 3%

Ciro X Lula

Lula (PT): 48%

Ciro Gomes (PDT): 24%

Branco/nulo: 23%

Não sabem: 5%

O levantamento ouviu 3.500 eleitores de 28 a 30 de agosto de 2022. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos em um intervalo de confiança de 95%.

