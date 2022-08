Reprodução - 28.08.2022 Vera Magalhães

Vera Regina Magalhães é jornalista há mais de 27 anos. Atualmente ela é apresentadora do Roda Viva, da TV Cultura, colunista no jornal O Globo e comentarista na CBN. Na noite de domingo (28), foi atacada pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) durante o debate dos presidenciáveis, quando fez uma pergunta relacionada as vacinas no Brasil.

O Chefe do Executivo chamou Vera de "vergonha para o jornalismo brasileiro". Instantes depois, os candidatos Ciro Gomes (PDT) , Simone Tebet (MDB) , Soraya Thronicke (União Brasil) e Lula (PT) se solidarizaram com ela. Bolsonaro, até o momento da publicação desta reportagem, não se retratou. A ofensa do mandatário repercutiu e Magalhães recebeu apoio de internautas, jornalistas, famosos e outros políticos.

Sobre o ocorrido, ela disse que o atual presidente prejudicou apenas a si mesmo ao atacá-la. Vera disse ao colunista do UOL Kennedy Alencar que o chefe do Executivo "teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária" que, em sua visão, é "prejudicial a ele mesmo".

Vera Magalhães é paulista. Nasceu no dia 14 de outubro de 1972 e formou-se em jornalismo pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Antes de se formar, ela já atuava como repórter no Diário do Grande ABC, onde também foi editora.

Ela passou pela Folha de São Paulo (1997-2014), Veja (2015), Jovem Pan e Estadão (2016) e Programa do Jô (2016), participando do quadro Meninas do Jô debatendo assuntos relacionados a política e economia.

A jornalista é casada com o ex-assessor do PSDB e ex-diretor executivo da revista "Veja", Otávio Cabral e tem dois filhos, Lucas e Felipe.

Em 2014, Vera saiu da Folha de São Paulo, pois seu marido começou a trabalhar na campanha de Aécio Neves. Ela afirmou que "era incompatível ocupar o cargo e que seria uma medida para evitar acusações de conflito de interesses".

