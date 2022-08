Divulgação - 01/08/2022 'Tchutchuca com outros homens', rebate Soraya sobre Bolsonaro

A candidata Soraya Thronicke (UB) criticou o presidente Jair Bolsonaro (PL) pela fala sobre a jornalista da TV Cultura Vera Magalhães. Durante o debate na Band, na noite deste domingo (28), o presidente subiu o tom e afirmou que a jornalista era "é vergonha" para o jornalismo.

"Quando eu vejo o que aconteceu agora com a Vera, eu realmente fico extremamente chateada. Quando homens são tchutchucas com outros homens, mas vem para cima da gente [mulheres] sendo tigrão, eu fico extremamente incomodada. Aí eu fico brava sim", disse Soraya.

E completou: "E digo mais para você, lá no meu Estado tem mulher que vira onça e eu sou uma delas. Eu não aceito esse tipo de comportamento e de xingamento e, acima de tudo, disseminar ódio entre os brasileiros e nos dividir (...) "Do jeito que está, eu vou começar a entregar muita coisa aqui. Reforcem a minha segurança, delegado", afirmou.

Bolsonaro também foi criticado pela senadora Simone Tebet (MDB) ao falar sobre feminismo e os direitos das mulheres. "Nós temos que dar exemplo, exemplo que lamentavelmente o presidente não dá quando desrespeita as mulheres, quando fala das jornalistas, quando agride, ataca e conta mentiras, como acabou de fazer".

Depois da fala de Tebet, o presidente pediu direito de resposta, mas o pedido foi negado.

