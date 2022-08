Divulgação - 17.08.2022 Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Foto dos presidenciáveis que será exibida na urna eletrônica.

Os candidatos à Presidência da República poderão se encontrar para participarem de um novo debate, no próximo dia 24 de setembro, em um pool organizado pelo SBT, Veja, Estadão, Nova Brasil, CNN Brasil e o Terra. Apesar da produção estar com data marcada, as possíveis não ida do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) podem fazer com que o evento seja cancelado.



O primeiro debate entre os candidatos a presidente aconteceu no último domingo (28), organizado pela Band, UOL, Folha de S.Paulo e TV Cultura. Porém, o programa foi cercado de muito mistério por causa do petista e do atual mandatário. Eles só confirmaram presença no sábado (27).

Essa incerteza fez com que a RedeTV! e a TV Aparecida decidissem não realizarem os encontros entre os presidenciáveis. O canal de Osasco previa fazer o encontro em 2 de setembro, enquanto a emissora religiosa tinha marcado o debate para 13 do mês que vem.

Agora há enorme expectativa para saber se Lula e Bolsonaro estarão no programa produzido pelo SBT. Caso eles se neguem a ir, a tendência é que o canal, junto com os outros veículos, cancele a atração.

Já a Globo adotou uma postura diferente. Em comunicado enviado para todas as campanhas, a emissora afirmou que fará o debate, independente da não ida do atual presidente e do petista, já que Ciro Gomes (PDT), Felipe d'Avila (Novo), Soraya Thronicke (União Brasil) e Simone Tebet (MDB) confirmaram presença.

O debate da Globo será feito em 29 de setembro,na última semana da campanha eleitoral.

