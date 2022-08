Reprodução/Globo - 26.08.2022 Simone alfinetou o presidente

Nesta segunda-feira (29), Simone Tebet (MDB) mandou uma indireta ao presidente Jair Bolsonaro (PL), durante entrevista coletiva na sede da União Brasileiro-Israelita do Bem-Estar Social (Unibes), em São Paulo. A declaração ocorreu ao comentar sua participação no debate da Band, no último domingo (28).



“Minha sensação é a de dever cumprido”, comentou Simone. “O debate serve para tirar máscaras. Ali, o que foi apresentado é aquilo que somos”, acrescentou. Na avaliação dela, ocorreu um “divisor de águas” após o encontro entre os presidenciáveis.

Por conta do seu desempenho, Tebet chegou a dizer ontem que seria vítima de mentiras criadas por pessoas ligadas ao presidente Bolsonaro. Hoje, ela voltou a falar que não ficará quieta com provocações e ataques. “As pessoas podem esperar de mim duas coisas: verdade e coragem. Não tenho medo de cara feia, fake news e ameaças”, comentou.

Ela relatou que sofreu misoginia durante as discussões da CPI da Covid. “Fui vítima de violência política mais de uma vez desse governo, de um presidente da República que flerta com o autoritarismo, fabrica fake news, inclusive o fez ontem contra mim, e não tem o menor respeito pelas mulheres brasileiras”, destacou.

“Então, diante de tudo isso, como mulher, como líder que fui da bancada feminina no Senado, como candidata que tem uma missão de representar as mulheres brasileiras, não poderia ficar calada”, completou.

“Na democracia, a gente não conversa com robô, conversa com as pessoas. Isso não vai me parar. Quanto mais me ameaçarem, quanto mais nos agredirem, quanto mais humilharem as mulheres brasileiras, maior é a nossa responsabilidade, a minha e da Mara [Gabrilli] de enfrentar nossos desafios”, concluiu.

