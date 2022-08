Reprodução - 28.08.2022 Vera Magalhães

Após ter sido atacada por Jair Bolsonaro no debate entre presidenciáveis promovido pela Band neste domingo (28), a jornalista Vera Magalhães se tornou um dos assuntos mais pesquisados em relação ao candidato.

Reprodução/Google Trends Vera Magalhães se tornou um dos assuntos mais pesquisados em relação a Bolsonaro no Google

Quem aponta esa crescente é a ferramenta Google Trends - Eleições , que mostra os termos de pesquisa mais frequentes relacionados aos candidatos à presidência.

Relembre

Ao responder uma pergunta feita pela jornalista sobre a pandemia, Jair Bolsonaro afirmou que acha que Vera "dorme pensado" nele e tem "paixão" por ele.

"Vera, eu não poderia esperar outra coisa de você. Acho que você dorme pensando em mim, você tem alguma paixão por mim, você não pode tomar partido em um debate como esse. Fazer acusações mentirosas a meu respeito. Você é uma vergonha para o jornalismo brasileiro", disse Bolsonaro.

Vergonha! Esse presidente machista e descontrolando não respeitou a jornalista @veramagalhaes .



Ele não respeita as mulheres. #DebateNaBand pic.twitter.com/1KpemWN6Qo — VANESSA • 6513 (@vanessa_grazz) August 29, 2022

Para a jornalista, o atual presidente prejudicou apenas a si mesmo ao atacá-la. Vera disse ao colunista do UOL Kennedy Alencar que o chefe do Executivo "teve uma atitude absolutamente descontrolada, desnecessária" que, em sua visão, é "prejudicial a ele mesmo".

