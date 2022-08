Reprodução/Band Eleições: debate presidencial da Band (27/08/2022)

O primeiro debate da eleição de 2022 entre os candidatos à Presidência está marcado para acontecer na noite de hoje nos estúdios da Rede Bandeirantes, em São Paulo, às 21h. Após indicações de que o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Lula (PT) não participariam , há a expectativa da presença de ambos.

Foram convidados para este primeiro debate presidencial os principais candidatos, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (PMDB) , Felipe D’Avila (Novo) e Soraya Thronicke (União Brasil).

Quem mediará o debate?

O debate entre os candidatos à Presidência será mediado pelos jornalistas e apresentadores da Band Adriana Araújo e Eduardo Oinegue nos dois primeiros blocos. Leão Serva (TV Cultura) e Fabíola Cidral (UOL) mediam o terceiro e último bloco.

Que horas começará o debate?

O debate está previsto para começar às 21 horas (de Brasília) deste domingo (28/08).

Qual é a duração do debate?

O debate está previsto para ocorrer durante quase três horas.

E se algum candidato faltar?



A Band definiu com as siglas que o púlpito ficará vazio em caso de ausência de algum candidato.

Quais são as regras?

Segundo a Band, no primeiro bloco, todos os candidatos têm um minuto e meio para responder perguntas programáticas, com uma pergunta para cada dois presidenciáveis e de acordo com a posição de cada um no estúdio, que foi definida por sorteio: Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Simone Tebet, Jair Bolsonaro, Lula e Ciro Gomes.

A seguir, cada candidato escolhe um adversário para responder uma pergunta. A questão deve ser feita em um minuto e a resposta não poderá ultrapassar quatro minutos. A réplica deve ser feita em um minuto. O sorteio definiu a seguinte ordem: Jair Bolsonaro, Ciro Gomes, Felipe D’Avila, Soraya Thronicke, Lula e Simone Tebet.

No segundo bloco, os candidatos devem responder em até quatro minutos uma questão feita por jornalistas. Esse tempo pode ser usado para resposta e réplica. Além disso, outro candidato deve comentar a resposta do concorrente em um minuto.

Por fim, no terceiro e último bloco, em confronto direto. Os candidatos têm um minuto para perguntas e réplicas, e quatro para resposta e tréplica. O sorteio definiu a seguinte ordem: Simone Tebet, Soraya Thronicke, Ciro Gomes, Jair Bolsonaro, Lula, Felipe D’Avila.

Depois, os candidatos devem responder em um minuto novas perguntas programáticas em ordem de sorteio com uma pergunta para cada dois candidatos. A ordem de respostas será: Ciro Gomes, Soraya Thronicke, Lula, Simone Tebet, Felipe D’Avila e Jair Bolsonaro.

O debate termina com dois minutos para cada candidato fazer suas considerações finais, em ordem inversa à do primeiro: Ciro Gomes, Lula, Jair Bolsonaro, Simone Tebet, Soraya Thronicke e Felipe D’Avila.

E um possível segundo turno?

Caso as eleições para presidente não se encerrem no primeiro turno, um novo debate está previsto para acontecer no dia 9 de outubro.