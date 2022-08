Divulgação - 17.08.2022 Lula, Bolsonaro, Ciro e Tebet. Foto dos presidenciáveis que será exibida na urna eletrônica.

Encerradas as quatro entrevistas de presidenciáveis para o Jornal Nacional, da TV Globo, uma análise dos termos mais usados pelos candidatos ao participar do programa ajuda a revelar o teor de cada sabatina. Ao todo, somados os 40 minutos de conversa concedidos a cada um, Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Simone Tebet (MDB) proferiram, juntos, 4.688 palavras.

O levantamento foi feito pelo GLOBO com base na transcrição das entrevistas, desconsiderando a fala dos apresentadores William Bonner e Renata Vasconcellos. Ciro Gomes, com seu discurso acelerado, foi, com sobras, quem mais proferiu palavras: 1.362. Já o presidente Bolsonaro, com 994, foi o único a não ultrapassar a marca dos mil vocábulos. Lula, por sua vez, usou 1.072 palavras, enquanto Tebet proferiu 1.260.

Nenhum outro termo apareceu mais nas quatro entrevistas do que "Brasil", com 145 menções totais — a palavra foi, também, a de maior incidência nos discursos de Ciro e Bolsonaro, se retirados pronomes como "que" e "esse/essa", critério que foi utilizado para todos os candidatos. Caso sejam incluídos na conta variantes como "país", "brasileiro" e "brasileira", no singular ou no plural, o número salta para 232. Ou seja, a cada 20 palavras ditas pelos presidenciáveis, uma era uma referência direta do gênero.

Já na nuvem de palavras de Lula o termo mais frequente é "gente", com 32 aparições. O mesmo termo apareceu 21 vezes na fala de Tebet, 15 na de Ciro e seis na de Bolsonaro. O nome próprio mais mencionado pelo petista foi o de (Geraldo) Alckmin (PSB), candidato a vice na chapa, lembrado dez vezes em diferentes respostas.

Ciro Gomes foi o adversário que mais citou nominalmente Bolsonaro (11). Na tentativa de se vender como alternativa à polarização, o pedetista também mencionou Lula em nove momentos. O petista lembrou o atual presidente sete vezes, enquanto Bolsonaro falou no rival apenas uma, assim como Tebet. O nome da senadora e o de Ciro não apareceram nos discursos de nenhum outro sabatinado.

Um dos temas mais presentes na corrida presidencial deste ano, a "corrupção" foi diretamente citada 11 vezes por Ciro, que ainda usou as expressões "corrupta" e "corrupto" uma vez cada. Lula mencionou a palavra nas mesmas 11 ocasiões, além de uma vez "anticorrupção". Bolsonaro usou o termo em dois momentos, e Tebet em nenhum.

Confrontado com a política ambiental de seu governo, Bolsonaro, ao tratar do tema, repetiu palavras como "fogo" (oito vezes), Amazônia (sete), conjugações do verbo preservar (três), floresta (duas) e Ibama (duas). Ciro Gomes foi o adversário do presidente que mais transpassou o assunto, com os vocábulos Amazônia (sete), "floresta" (dois) e variantes de reflorestar ou desflorestar (seis). A Amazônia ainda foi citada quatro vezes por Lula e uma por Tebet.

Bolsonaro também foi questionado sobre a condução das medidas de combate à Covid-19, palavra usada quatro vezes por ele. O presidente também mencionou "vacina" ou variantes em oito ocasiões, a expressão lockdown em quatro e "pandemia" em três. Tebet falou de "pandemia" quatro vezes, de "vacina" (2) e de "Covid" (uma), enquanto Ciro citou "pandemia" em um único momento, além de três "vacina" ou expressões próximas. Lula não abordou o tema.

Na nuvem de palavras de Tebet, chama a atenção a tentativa da senadora de acenar ao eleitorado feminino. Entre as dez palavras usadas por ela, aparece "mulher", com 18 menções, além de outras sete para "mãe" ou "mães" e quatro para "feminina". Os vocábulos mais empregados por ela, porém, têm o tom de promessa: "vamos" (42) e "vai" (41).

Veja, abaixo, as nuvens de palavra e os termos mais usados por cada candidato



Jair Bolsonaro

A nuvem de palavras de Bolsonaro — Foto: Wordclouds.com

Brasil - 25

Exemplo - 13

Outra - 12

Até - 12

Coisa - 12

Federal - 12

Fizemos - 12

Lei - 12

Eleições - 10

Milhões - 10

Ministro - 10

Questão - 10

Ter - 10

Bonner - 9

Mundo - 9

Ciro Gomes

A nuvem de palavras Ciro Gomes — Foto: Wordclouds.com

Brasil - 46

Vou - 21

Vai - 16

Gente - 14

Brasileiros - 12

Grande - 12

Sabe - 12

Vamos - 12

Anos - 11

Eleição - 11

Estou - 11

Governo - 11

Política - 11

Bolsonaro - 10

Brasileiro - 10

Lula

A nuvem de palavras de Lula — Foto: Wordclouds.com

Gente - 32

Brasil - 27

País - 27

Quero - 25

Vai - 23

Sabe - 22

Era - 20

Vou - 19

Governo - 17

Ter - 17

Coisa - 15

Presidente - 15

Seja - 14

Voltar - 15

Acho - 13

Simone Tebet

A nuvem de palavras de Simone Tebet — Foto: Wordclouds.com

Vamos - 42

Vai - 41

Brasil - 38

Dinheiro - 21

Gente - 21

Temos - 21

Anos - 18

Hoje - 18

Mulher - 18

Fui - 17

Sabe - 17

Educação - 15

Partido - 14

Renda - 14

Governo - 13

