Reprodução/TV Globo - 26.08.22 Simone Tebet defendeu a recriação de um ministério de Segurança Pública

Durante a sabatina do Jornal Nacional da Rede Globo nesta sexta-feira (26), a candidata à Presidência Simone Tebet (MDB) focou em falar sobre a erradicação da miséria no Brasil e criticou os governos de Lula e Bolsonaro na área da educação.

A candidata explicou sua proposta para erradicar a pobreza.

"Nós temos uma meta de em quatro anos erradicar a miséria”. Para realizar o projeto, Tebet diz que precisa de duas coisas: “Reforma Tributária e o Brasil voltar a crescer. Quando o Brasil voltar a crescer e gerar emprego você também diminui. Então não é erradicar a pobreza só com dinheiro público é dando peixe ensinando a pescar".

Para isso, Tebet diz que conta com o "melhor time de economistas liberais" do país.

"Nós temos melhor time, a melhor equipe dos economistas liberais do Brasil. Então nós temos um compromisso fiscal, mas como meio para se alcançar a responsabilidade social. A agenda prioritária, o eixo do meu governo são as pessoas. A agenda social, erradicar a miséria, diminuir a pobreza, e acabar com a fome no Brasil".

"Hoje, quando nós saímos daqui, cinco milhões de crianças vão dormir com fome no Brasil. Nós não podemos admitir isso. Pode faltar dinheiro para qualquer coisa, mas não pode faltar dinheiro para acabar com a miséria. A pobreza nós vamos diminuir, a miséria nós vamos acabar", afirmou. "[Mas] o mercado já sabe que nós vamos ter que extrapolar o teto no ano que vem, nesse valor de algo em torno de R$ 60 bi para cobrir com essa transferência de renda, porque de novo, não é admissível nós não garantirmos pelo menos R$ 600 para quem tem fome, R$ 600 re ele come, mas não paga o aluguel", disse a candidata.

Educação

A senadora afirmou que para investir na educação é necessário cuidar de crianças e adolescentes.

"Quando nós falamos em erradicar a miséria é: de um lado, garantir a transferência de renda para quem está precisando, isso vai cair, à medida em que ele vai entrando no mercado de trabalho; do outro lado, é a garantia de escola de qualidade. O filho do pobre que está na escola pública tem que ter, e vai ter, a mesma qualidade de ensino da escola privada; e, nesse aspecto, a união tem que parar de jogar essa conta para os estados e municípios. Educação é nossa responsabilidade. Eu, como professora, não tenho como pensar diferente. Então, de que forma nós vamos erradicar a miséria nesse aspecto, além da transferência de renda? É preparar o Brasil para o futuro".

Simone Tebet apostou no tema que fez sucesso na sabatina de Lula. O petista diz que a educação é necessária para o país. Na mesma linha, a senadora afirmou que não se faz eleição sem educação.

"Eu quero povo cidadão, eu quero povo que escolha os seus eleitores independentemente de partido, mas de acordo com a sua consciência. Ele não faz isso sem educação. Então, nós vamos garantir 100% das vagas, que é isso que diz a lei, e o dinheiro já está lá, para crianças na creche, de quatro a cinco; e, no ensino médio, nossos jovens não podem mais ficar sequestrados pelo crime organizado, pelas drogas".

A candidata declarou ainda que "o governo do PT não fez a lição de casa com a Educação e o governo atual não dá nenhuma importância a isso".

Segurança Pública

Tebet afirmou que, se eleita, irá recriar o Ministério Nacional de Segurança Pública.

Ela justificou a recriação do Ministério:

"Porque é a união que coordena. Segurança pública os governadores não dão conta de fazerem sozinhos Eu pergunto para vocês que estão nos assistindo se o seu bairro está seguro agora. Então, é preciso uma coordenação, é preciso vontade política. E não precisa mais dinheiro. É preciso vontade política".

Questionada por William Bonner sobre como irá lidar com a economia no ano que vem, a candidata respondeu: "Vamos abrir, Bonner, os cem anos do sigilo do presidente, cartão corporativo, acabar com os supersalários? É gradual, a gente sabe. Eu dormi sete anos dentro do Senado Federal. Eu sei que não é fácil, mas nós vamos? fora o Brasil voltando a crescer, há uma arrecadação maior por parte das empresas, das indústrias, o Brasil crescendo...", finalizou Simone Tebet.

