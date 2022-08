Gabriel de Paiva - 24.07.2022 e Jarbas Oliveira - 30.07.2022 Bolsonaro e Lula em eventos com apoiadores

Aliados do ex-presidente e candidato à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), apostam que o presidente Jair Bolsonaro participará do debate na Band, no próximo domingo (28). A campanha petista acredita que o chefe do executivo federal está enrolando para definir se vai ao encontro entre os presidenciáveis para criar dúvida no seu principal adversário político.



Conforme apurou a reportagem, a liderança de Lula nas pesquisas e o seu bom desempenho no Jornal Nacional são pontos que podem fazer Bolsonaro aparecer na sede da emissora da família Saad. Na visão dos petistas, essa é a única forma do mandatário retirar votos do ex-presidente.

Por conta disso, todo o discurso e informações que estão saindo sobre uma não ida do governante vêm sendo jogadas pela equipe bolsonarista para tentar desestabilizar o PT. A ordem é não cair na estratégia do rival e também manter o mistério como forma de resposta.

Lula tinha batido o martelo e confirmado para a direção da Band que estaria no debate. No entanto, após a notícia de que Bolsonaro não participaria mais do encontro entre os candidatos, o ex-presidente recuou e agora não garante mais que vai estar nos estúdios do canal no domingo.

Tanto a equipe do petista quanto do atual mandatário vão empurrar o assunto por mais um tempo. A tendência é que a confirmação da ida ou não ocorra apenas no dia do programa.

