Marcelo Camargo/Agência Brasil - 26/04/2022 Presidente afirmou em redes sociais que disponibilizou meios para socorrer atingidos pela chuva no estado

O presidente Jair Bolsonaro disse por meio de suas redes sociais neste domingo que irá a Recife amanhã para "se inteirar da tragédia" em Pernambuco, assolado por fortes chuvas que fizeram ao menos 35 vítimas até o momento .

Em publicação, o chefe do Executivo afirmou que o governo disponibilizou, desde o primeiro momento, "meios para socorrer os atingidos", incluindo as Forças Armadas.

Neste sábado, Bolsonaro disse que determinou ao Ministério do Desenvolvimento Regional o monitoramento ininterrupto da situação, com o envio de equipes para prestar o auxílio necessário às autoridades locais no socorro às regiões afetadas.

Afirmou ainda que o governo mobilizou, além das Forças Armadas, os ministérios da Defesa e da Cidadania para o deslocamento de equipes à Grande Recife a fim de ajudar nas operações de socorro e auxiliar as famílias atingidas.

O presidente prometeu a liberação de mais recursos nos próximos dias. Hoje, segundo Bolsonaro, o governo mantém R$ 1 bilhão disponíveis para ações de socorro, assistência e restabelecimento de serviços essenciais. A quantia pode ser usada ainda na reconstrução de casas destruídas em razão das chuvas e infraestruturas públicas.

- Tragédia das chuvas em PE e AL.



- O nosso Governo disponibilizou, desde o primeiro momento, todos os seus meios para socorrer aos atingidos, aí incluído as Forças Armadas.



- Na manhã de segunda (30/maio) me deslocarei para Recife para, in loco, melhor se inteirar da tragédia. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) May 29, 2022





"Nossos mais profundos votos de pesar e solidariedade às vítimas desse triste desastre, bem como as famílias que tiveram seus bens destruídos pelas chuvas. É um momento difícil para todos. Faremos o que estiver ao nosso alcance para amenizar essa dor. Que Deus abençoe a todos", escreveu o mandatário.

Antes de Bolsonaro tratar da tragédia em Pernambuco, seus dois principais adversários na disputa eleitoral este ano, o ex-presidente Lula (PT) e o ex-ministro Ciro Gomes (PDT) se manifestaram sobre as mortes causadas pela chuva forte e deslizamentos.

"Minha solidariedade com as famílias da região metropolitana do Recife que estão sofrendo com as fortes chuvas. Me coloco à disposição dos prefeitos das cidades atingidas e do governo de Pernambuco no que for possível ajudar no enfrentamento dessa tragédia", publicou Lula ontem.

Minha solidariedade com as famílias da região metropolitana do Recife que estão sofrendo com as fortes chuvas. Me coloco à disposição dos prefeitos das cidades atingidas e do governo de Pernambuco no que for possível ajudar no enfrentamento dessa tragédia. — Lula (@LulaOficial) May 28, 2022





Antes, Ciro Gomes já havia se pronunciado em suas redes sociais:

"Minha solidariedade ao povo de Recife e Pernambuco, que está sofrendo muito com as consequências das chuvas. Que o poder público consiga com rapidez prestar todo apoio às comunidades afetadas", escreveu.

Minha solidariedade ao povo de Recife e Pernambuco, que está sofrendo muito com as consequências das chuvas. Que o poder público consiga com rapidez prestar todo apoio às comunidades afetadas. — Ciro Gomes (@cirogomes) May 28, 2022





Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.