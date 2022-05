Reprodução / TV Globo - 28.05.2022 Sobe número de mortos após chuvas no Grande Recife

Neste sábado (28), mais 26 mortes por deslizamentos de barreira foram confirmadas no Grande Recife, fazendo com que suba para 33 o número de óbitos devido às fortes chuvas que atingem a Região Metropolitana e a Zona da Mata desde a última segunda (23) .

No Recife, foram registradas mortes no Córrego do Jenipapo, no Sítio dos Pintos, além de outras 20 em decorrência de deslizamentos de terra na comunidade Jardim Monte Verde, no bairro do Ibura, na Zona Sul da capital pernambucana.

Já em Camaragibe, no Grande Recife, três pessoas morreram após um deslizamento de barreira na manhã de hoje. A identidade das vítimas ainda não foi divulgada.

Segundo dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), Camaragibe registrou 129 milímetros de chuva, enquanto Recife contabilizou 150 milímetros até o início da tarde deste sábado.

Pela manhã, outras duas vítimas morreram na capital:

Claudemir Barbosa, de 18 anos, morreu soterrado após o deslizamento de uma barreira na Rua Padre Antônio Prado, no Córrego do Jenipapo, na Zona Norte do Recife, por volta das 4h. O corpo da vítima foi localizado por volta das 9h;

Luciano José de Santana, de 47 anos, morreu soterrado após um deslizamento de barreira no Sítio dos Pintos, na Zona Oeste do Recife, por volta da meia-noite e meia.



Chuvas durante a semana

Desde domingo (22), as chuvas que atingem as regiões do Grande Recife e Zona da Mata provocaram a morte de outras cinco pessoas:

José Cláudio da Silva, de 62 anos, morreu soterrado em deslizamento de barreira no Córrego do Abacate, no bairro de Águas Compridas, em Olinda;

Aureogildo Antônio de Vasconcelos Júnior, de 36 anos, morreu ao cair em um canal na Avenida Presidente Kennedy, no bairro, em Olinda;

Rosemary Oliveira da Silva, de 44 anos, e Sérgio Pimentel dos Santos, de 54 anos, morreram soterrados em deslizamento de barreira no Córrego do Abacaxi, no bairro de Caixa D'Água, em Olinda;

Alex Rodrigo da Luz, de 41 anos, morreu ao ser arrastado pela correnteza enquanto tentava resgatar um cavalo em uma rua alagada no Conjunto Muribeca, em Jaboatão.

As tempestades também fizeram com que quase mil pessoas precisassem deixar as casas onde moravam devido aos alagamentos e deslizamentos.

Como pedir ajuda?

Em caso de risco, a Central de Operações da Secretaria de Defesa Civil do estado (Codecipe) disponibiliza os telefones 199 e (81) 3181-2490, em que mantém plantão 24 horas por dia.

Para contatar as defesas civis municipais, confira os telefones abaixo:

Abreu e Lima: (81) 99933-6380

Araçoiaba: (81) 3543-8983

Cabo de Santo Agostinho: 08002818531

Camaragibe: (81) 2129-9564, (81) 99945-3015 e 153

Igarassu: (81) 99460-9073

Itamaracá: (81) 3181-2490 e 199

Ipojuca: (81) 99231-8607 (telefone e WhatsApp)

Itapissuma: (81) 98844-5216

Jaboatão dos Guararapes: (81) 3461-3443 e (81) 99195-6655

Moreno: (81) 98299-0974 e (81) 98128-2018

Olinda: (81) 99266-5307

Paulista: 153

Recife: 08000813400

São Lourenço da Mata: (81) 98338-5407

