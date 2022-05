Reprodução Lula tem 45% e Bolsonaro 34%, segundo Ipespe

Pesquisa XP/Ipespe divulgada nesta sexta-feira (27) aponta o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como líder na corrida presidencial, com 45% das intenções de voto. Em segundo lugar, aparece o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 34%.

Em relação à última pesquisa do instituto, divulgada em 20 de maio , Lula oscilou um ponto para cima, passando de 44% para 45%. Bolsonaro também oscilou dois pontos para mais, dentro da margem de erro de 3,2%, passando de 32% para 34%.

Depois, aparecem os nomes do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 8%; e da senadora Simone Tebet (MDB), com 3%. O deputado federal André Janones (Avante) e o ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) estão empatados, com 2%.

Doria, no entanto, anunciou a desistência da pré-candidatura na última segunda (23) devido à falta de apoio político do partido. Em discurso, o ex-governador afirmou que ia se retirar da disputa por acreditar que a cúpula da legenda escolheria outro nome com mais aderência interna.

Segundo a pesquisa, apesar de terem sido citados, Pablo Marçal (Pros), Felipe d’Avila (Novo), Vera Lúcia (PSTU), Eymael (DC), Luciano Bivar (União Brasil) e Sofia Manzano (PCB) não pontuaram, já que as intenções não chegaram a 1%. Leonardo Péricles (UP) consta na lista de nomes, mas não foi citado por nenhum entrevistado.

Brancos, nulos ou que não votariam em nenhum dos candidatos somam 3%. Já os indecisos, representam 2% dos eleitores.

Confira, abaixo, as intenções de voto da pesquisa estimulada para o primeiro turno:

Divulgação - 27.05.2022 Pesquisa estimulada





Lula – 45%

Bolsonaro – 34%

Ciro Gomes – 8%

Tebet – 3%

Doria – 2%

Janones – 2%

Pablo Marçal – 0%

Felipe d’Avila – 0%

Vera – 0%

Eymael – 0%

Luciano Bivar – 0%

Sofia Manzano – 0%

Branco/Nulo – 3%

Indecisos – 2%

Pesquisa espontânea

Na pesquisa espontânea, isto é, quando os nomes dos pré-candidatos não são apresentados aos entrevistados, Lula também aparece na liderança, mas com 40% das intenções de voto, contra 30% para Bolsonaro.

Veja os resultados:

Divulgação - 27.05.2022 Pesquisa espontânea





Lula – 40%

Bolsonaro – 30%

Ciro Gomes – 4%

Tebet – 1%

Doria – 1%

Janones – 1%

Felipe d’Avila – 0%

Pablo Marçal – 0%

Branco/Nulo – 7%



Indecisos – 16%

Segundo Turno

O instituto também testou possíveis cenários de segundos turnos. De acordo com o levantamento, Lula venceria a disputa presidencial contra Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet.

Em um cenário entre Ciro e Bolsonaro, o ex-ministro pontuou mais. No entanto, em uma disputa de Tebet contra Bolsonaro, o atual presidente ganharia as eleições.

Veja os cenários testados na pesquisa estimulada para um segundo turno:

Divulgação - 27.05.2022 Cenários de possíveis segundos turnos





Cenário 1



Lula – 53%

Bolsonaro – 35%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 12%

Cenário 2



Lula – 54%

Ciro Gomes – 25%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 22%

Cenário 3



Lula – 57%

Tebet – 18%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 25%

Cenário 4



Ciro Gomes – 44%

Bolsonaro – 41%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 16%

Cenário 5



Bolsonaro – 40%

Tebet – 34%

Branco/Nulo/Não votaria/Indecisos – 26%

Para realizar o levantamento, o instituto ouviu por telefone 1.000 pessoas entre os dias 23 e 25 de maio. A pesquisa encomendada pela XP Investimentos foi registrada na Justiça Eleitoral com o número BR-07856/2022. A margem de erro máximo estimada é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95,5%.



Os percentuais que não totalizam 100% são devido ao arredondamento ou de múltiplas opções de resposta.

